Россия обвинила США в новых жертвах на Украине 05 апреля 2022 в 08:08 Размер текста - 17 + Американское оружие попадает в руки украинским радикалам и провоцирует новые жертвы, считают в посольстве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон должен немедленно прекратить поставлять Украине летальное вооружение, которое попадает в руки украинским радикалам и провоцирует новые жертвы. Соответствующее заявление сделало посольство РФ в США. «Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. Именно США провоцируют все новые и новые жертвы», — говорится в официальном telegram-канале дипмиссии. По мнению российских дипломатов, Киев оказался неспособен обеспечить должный контроль и охрану своему оружию, в результате чего оно попадает в руки «радикалам и вчерашним уголовникам». Это приводит «к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором», отметили в посольстве. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию по защите Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, этими действиями Москва предотвращает внешнюю угрозу. По данным Минобороны, Украина при поддержке Запада готовила наступление в начале марта. США и ряд стран Европы снабжали Украину оружием на сотни миллионов долларов. В то же время США отказались от прямой военной помощи Киеву и не стали направлять свои войска на Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Вашингтон должен немедленно прекратить поставлять Украине летальное вооружение, которое попадает в руки украинским радикалам и провоцирует новые жертвы. Соответствующее заявление сделало посольство РФ в США. «Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. Именно США провоцируют все новые и новые жертвы», — говорится в официальном telegram-канале дипмиссии. По мнению российских дипломатов, Киев оказался неспособен обеспечить должный контроль и охрану своему оружию, в результате чего оно попадает в руки «радикалам и вчерашним уголовникам». Это приводит «к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором», отметили в посольстве. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию по защите Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, этими действиями Москва предотвращает внешнюю угрозу. По данным Минобороны, Украина при поддержке Запада готовила наступление в начале марта. США и ряд стран Европы снабжали Украину оружием на сотни миллионов долларов. В то же время США отказались от прямой военной помощи Киеву и не стали направлять свои войска на Украину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям