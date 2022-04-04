04 апреля 2022

Россия обвинила США в новых жертвах на Украине

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Американское оружие попадает в руки украинским радикалам и провоцирует новые жертвы, считают в посольстве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон должен немедленно прекратить поставлять Украине летальное вооружение, которое попадает в руки украинским радикалам и провоцирует новые жертвы. Соответствующее заявление сделало посольство РФ в США.

«Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. Именно США провоцируют все новые и новые жертвы», — говорится в официальном telegram-канале дипмиссии.

По мнению российских дипломатов, Киев оказался неспособен обеспечить должный контроль и охрану своему оружию, в результате чего оно попадает в руки «радикалам и вчерашним уголовникам». Это приводит «к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором», отметили в посольстве.

Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию по защите Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, этими действиями Москва предотвращает внешнюю угрозу. По данным Минобороны, Украина при поддержке Запада готовила наступление в начале марта. США и ряд стран Европы снабжали Украину оружием на сотни миллионов долларов. В то же время США отказались от прямой военной помощи Киеву и не стали направлять свои войска на Украину.

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Вашингтон должен немедленно прекратить поставлять Украине летальное вооружение, которое попадает в руки украинским радикалам и провоцирует новые жертвы. Соответствующее заявление сделало посольство РФ в США. «Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. Именно США провоцируют все новые и новые жертвы», — говорится в официальном telegram-канале дипмиссии. По мнению российских дипломатов, Киев оказался неспособен обеспечить должный контроль и охрану своему оружию, в результате чего оно попадает в руки «радикалам и вчерашним уголовникам». Это приводит «к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором», отметили в посольстве. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию по защите Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, этими действиями Москва предотвращает внешнюю угрозу. По данным Минобороны, Украина при поддержке Запада готовила наступление в начале марта. США и ряд стран Европы снабжали Украину оружием на сотни миллионов долларов. В то же время США отказались от прямой военной помощи Киеву и не стали направлять свои войска на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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