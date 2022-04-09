В Германии оценили зависимость от российского газа

10 апреля 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Германия не сможет быстро заменить российский газ, считает Михаэл Хютер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия будет зависеть от российского газа еще минимум два года. Такое прогноз сделал директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэл Хютер в беседе с газетой Handelsblatt. «Мы будем зависеть от российского газа как минимум еще два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы. Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира», — заявил Хютер. Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Санкции президент назвал попыткой Запада «отменить Россию». В Европарламенте, в частности, потребовали запретить поставки нефти и газа из России. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия будет зависеть от российского газа еще минимум два года. Такое прогноз сделал директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэл Хютер в беседе с газетой Handelsblatt. «Мы будем зависеть от российского газа как минимум еще два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы. Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира», — заявил Хютер. Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Санкции президент назвал попыткой Запада «отменить Россию». В Европарламенте, в частности, потребовали запретить поставки нефти и газа из России.