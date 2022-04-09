09 апреля 2022

В Германии оценили зависимость от российского газа

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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Германия не сможет быстро заменить российский газ, считает Михаэл Хютер Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Германия будет зависеть от российского газа еще минимум два года. Такое прогноз сделал директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэл Хютер в беседе с газетой Handelsblatt.

«Мы будем зависеть от российского газа как минимум еще два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы. Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира», — заявил Хютер.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Санкции президент назвал попыткой Запада «отменить Россию». В Европарламенте, в частности, потребовали запретить поставки нефти и газа из России.

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Германия будет зависеть от российского газа еще минимум два года. Такое прогноз сделал директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэл Хютер в беседе с газетой Handelsblatt. «Мы будем зависеть от российского газа как минимум еще два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы. Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира», — заявил Хютер. Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Санкции президент назвал попыткой Запада «отменить Россию». В Европарламенте, в частности, потребовали запретить поставки нефти и газа из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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