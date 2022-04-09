В Германии оценили зависимость от российского газа

Германия будет зависеть от российского газа еще минимум два года. Такое прогноз сделал директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэл Хютер в беседе с газетой Handelsblatt.
«Мы будем зависеть от российского газа как минимум еще два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы. Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира», — заявил Хютер.
Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Санкции президент назвал попыткой Запада «отменить Россию». В Европарламенте, в частности, потребовали запретить поставки нефти и газа из России.
Германия будет зависеть от российского газа еще минимум два года. Такое прогноз сделал директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэл Хютер в беседе с газетой Handelsblatt. «Мы будем зависеть от российского газа как минимум еще два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы. Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира», — заявил Хютер. Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Санкции президент назвал попыткой Запада «отменить Россию». В Европарламенте, в частности, потребовали запретить поставки нефти и газа из России.