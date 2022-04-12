Посол Палестины пожаловался на давление Запада из-за Украины

13 апреля 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Запад оказывает давление на Палестину в отношении позиции по России и Украине, заявил ее посол в РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Европы и Группы семи оказывали жесткое давление на президента Палестины Махмуда Аббаса. Его призывали осудить позицию России по ситуации на Украине, но получили отказ. «Должен сказать, что палестинское руководство подверглось жесткому давлению со стороны стран Европы, а также со стороны ряда государств „Большой семерки“, которые призывали нас осудить позицию России. Но президент Махмуд Аббас категорически отверг эти призывы», — сказал посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете «Известия». Нофаль высказал надежду, что политическое урегулирование будет достигнуто как можно скорее и наиболее справедливым образом. Он уверен, что российские власти найдут быстрое и адекватное решение конфликта, сложившегося на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Страны Европы и Группы семи оказывали жесткое давление на президента Палестины Махмуда Аббаса. Его призывали осудить позицию России по ситуации на Украине, но получили отказ. «Должен сказать, что палестинское руководство подверглось жесткому давлению со стороны стран Европы, а также со стороны ряда государств „Большой семерки“, которые призывали нас осудить позицию России. Но президент Махмуд Аббас категорически отверг эти призывы», — сказал посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете «Известия». Нофаль высказал надежду, что политическое урегулирование будет достигнуто как можно скорее и наиболее справедливым образом. Он уверен, что российские власти найдут быстрое и адекватное решение конфликта, сложившегося на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.