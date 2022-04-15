В Кремле назвали признаки возвращения к мирной жизни на Украине

15 апреля 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предвестником начала мира на Украине станет прекращение действий националистических батальонов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Там, где националистические батальоны не берут [мирных жителей] в заложники, налаживается мирная жизнь. А где нацбатальоны занимаются этим, там идет ожесточенная борьба, и они [боевики] все подлежат уничтожению. Главное — освобождать населенные пункты от националистических батальонов», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. По словам представителя Кремля, спецоперация России на Украине пока что продолжается. «Операция продолжается. Задачи, которые поставлены, будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — подытожил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Предвестником начала мира на Украине станет прекращение действий националистических батальонов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Там, где националистические батальоны не берут [мирных жителей] в заложники, налаживается мирная жизнь. А где нацбатальоны занимаются этим, там идет ожесточенная борьба, и они [боевики] все подлежат уничтожению. Главное — освобождать населенные пункты от националистических батальонов», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. По словам представителя Кремля, спецоперация России на Украине пока что продолжается. «Операция продолжается. Задачи, которые поставлены, будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — подытожил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.