ЛНР: Украина готовит теракт в центре Луганска

15 апреля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Спецслужбы Украины призывают людей собраться на несанкционированный митинг в центре Луганска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские спецслужбы планируют совершить теракт на Театральной площади в Луганске. Об этом сообщает telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на министерство государственной безопасности Луганской народной республики. «Спецслужбы Украины планируют совершить теракт на Театральной площади в Луганске. Так, по заданию иностранных спецслужб центрами информационно-психологических операций активно распространяются в социальных сетях массовая рассылка с призывом посетить несанкционированный митинг, который якобы будет проходить на Театральной площади. Массовая рассылка осуществляется с территории Украины», — говорится в сообщении. Ранее в МВД РФ сообщили, что на территории Украины были созданы специальные call-центры для телефонного терроризма. Свою деятельность они, в частности, ведут и в России. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские спецслужбы планируют совершить теракт на Театральной площади в Луганске. Об этом сообщает telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на министерство государственной безопасности Луганской народной республики. «Спецслужбы Украины планируют совершить теракт на Театральной площади в Луганске. Так, по заданию иностранных спецслужб центрами информационно-психологических операций активно распространяются в социальных сетях массовая рассылка с призывом посетить несанкционированный митинг, который якобы будет проходить на Театральной площади. Массовая рассылка осуществляется с территории Украины», — говорится в сообщении. Ранее в МВД РФ сообщили, что на территории Украины были созданы специальные call-центры для телефонного терроризма. Свою деятельность они, в частности, ведут и в России. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.