ЛНР: Украина готовит теракт в центре Луганска

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв
Спецслужбы Украины призывают людей собраться на несанкционированный митинг в центре Луганска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские спецслужбы планируют совершить теракт на Театральной площади в Луганске. Об этом сообщает telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на министерство государственной безопасности Луганской народной республики.

«Спецслужбы Украины планируют совершить теракт на Театральной площади в Луганске. Так, по заданию иностранных спецслужб центрами информационно-психологических операций активно распространяются в социальных сетях массовая рассылка с призывом посетить несанкционированный митинг, который якобы будет проходить на Театральной площади. Массовая рассылка осуществляется с территории Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД РФ сообщили, что на территории Украины были созданы специальные call-центры для телефонного терроризма. Свою деятельность они, в частности, ведут и в России.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Украинские спецслужбы планируют совершить теракт на Театральной площади в Луганске. Об этом сообщает telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на министерство государственной безопасности Луганской народной республики. «Спецслужбы Украины планируют совершить теракт на Театральной площади в Луганске. Так, по заданию иностранных спецслужб центрами информационно-психологических операций активно распространяются в социальных сетях массовая рассылка с призывом посетить несанкционированный митинг, который якобы будет проходить на Театральной площади. Массовая рассылка осуществляется с территории Украины», — говорится в сообщении. Ранее в МВД РФ сообщили, что на территории Украины были созданы специальные call-центры для телефонного терроризма. Свою деятельность они, в частности, ведут и в России. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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