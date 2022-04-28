Губернатор Егоров нашел способ спасти предприятия в кризис

28 апреля 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Власть и бизнес должны действовать сообща, считает Егоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская промышленность сможет развиваться только в том случае, если отношения власти и бизнеса будут прозрачными — благодаря такому подходу в Тамбовской области удалось не только сохранить рабочие места, но и начать создавать новые. Такое заявление сделал глава региона Максим Егоров на встрече с коллективом Тамбовского вагоноремонтного завода (ТВРЗ). «Прежде всего отношения власти и бизнеса должны быть прозрачными, с четкими и понятными правилами игры. Мы сразу же взяли курс на построение именно таких отношений, и это дало нам большие возможности для развития нашей тамбовской промышленности, в том числе и на федеральном уровне», — заявил Егоров. Предприятие ТВРЗ, в котором выступал Егоров, смогло выйти из кризиса, начавшегося в пандемию, благодаря решению губернатора об увеличении срока эксплуатации пассажирских вагонов. Помимо этого глава региона обратился к председателю правления ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозерову с предложением по загрузке предприятия заказами и сохранению производства на территории области. В результате завод получил дополнительные заказы более чем на 3 миллиарда рублей и смог создать более 300 рабочих мест. В России начался кризис в 2020 году из-за начавшейся пандемии коронавируса. Тогда многие предприятия останавливали производство, отправляли людей в неоплачиваемые отпуска. Бизнесменам приходилось прибегать к подобным мерам при каждой волне коронавируса, из-за чего в стране, как и во всем мире, начался кризис. Власти России ввели множество льгот для помощи бизнесу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российская промышленность сможет развиваться только в том случае, если отношения власти и бизнеса будут прозрачными — благодаря такому подходу в Тамбовской области удалось не только сохранить рабочие места, но и начать создавать новые. Такое заявление сделал глава региона Максим Егоров на встрече с коллективом Тамбовского вагоноремонтного завода (ТВРЗ). «Прежде всего отношения власти и бизнеса должны быть прозрачными, с четкими и понятными правилами игры. Мы сразу же взяли курс на построение именно таких отношений, и это дало нам большие возможности для развития нашей тамбовской промышленности, в том числе и на федеральном уровне», — заявил Егоров. Предприятие ТВРЗ, в котором выступал Егоров, смогло выйти из кризиса, начавшегося в пандемию, благодаря решению губернатора об увеличении срока эксплуатации пассажирских вагонов. Помимо этого глава региона обратился к председателю правления ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозерову с предложением по загрузке предприятия заказами и сохранению производства на территории области. В результате завод получил дополнительные заказы более чем на 3 миллиарда рублей и смог создать более 300 рабочих мест. В России начался кризис в 2020 году из-за начавшейся пандемии коронавируса. Тогда многие предприятия останавливали производство, отправляли людей в неоплачиваемые отпуска. Бизнесменам приходилось прибегать к подобным мерам при каждой волне коронавируса, из-за чего в стране, как и во всем мире, начался кризис. Власти России ввели множество льгот для помощи бизнесу.