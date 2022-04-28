Власти Польши открестились от плана по захвату западной Украины

28 апреля 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Станислав Жарин опроверг заявления о том, что Польша планирует захват Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления о том, что планах Польши захватить территории западной Украины являются «ложными». Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о том, что Польша готовится захватить западную Украину. По данным разведки, Варшава намерена ввести войска на Украину под предлогом «защиты от российской агрессии». «Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на западную Украину повторяется уже несколько лет», — написал Станислав Жарин в Twitter. По его мнению, Россия пытается посеять недоверие между Украиной и Польше, показав Варшаву как «разжигателя войны», угрожающего НАТО. Также пресс-секретарь наехал на агентство Reuters, которое опубликовало материал с точкой зрения Нарышкина. «Вы без комментариев распространяете дезинформацию. Пожалуйста, сделайте „домашнюю работу“», — добавил он. После этого Reuters поправило свою статью. Ранее сообщалось, что вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским предложить отправить на Украину миротворцев НАТО, пишет RT. Он подчеркнул, что представители альянса «не будут безоружными». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Заявления о том, что планах Польши захватить территории западной Украины являются «ложными». Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о том, что Польша готовится захватить западную Украину. По данным разведки, Варшава намерена ввести войска на Украину под предлогом «защиты от российской агрессии». «Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на западную Украину повторяется уже несколько лет», — написал Станислав Жарин в Twitter. По его мнению, Россия пытается посеять недоверие между Украиной и Польше, показав Варшаву как «разжигателя войны», угрожающего НАТО. Также пресс-секретарь наехал на агентство Reuters, которое опубликовало материал с точкой зрения Нарышкина. «Вы без комментариев распространяете дезинформацию. Пожалуйста, сделайте „домашнюю работу“», — добавил он. После этого Reuters поправило свою статью. Ранее сообщалось, что вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским предложить отправить на Украину миротворцев НАТО, пишет RT. Он подчеркнул, что представители альянса «не будут безоружными». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.