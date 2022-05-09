Киркорову, Петросяну и Винокуру запретили въезд в Латвию

09 мая 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров и другие артисты попали в черный список латвийского МИДа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артисты Филипп Киркоров, Евгений Петросян и Владимир Винокур попали в черный список латвийских властей. Согласно заявлению главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, вышеперечисленным россиянам на неопределенный срок закрыть въезд в страну. «Я принял решение внести граждан Российской Федерации Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц. Это означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал Ринкевичс в соцсетях. Осенью 2021 года в Латвии одобрили законопроект, согласно которому на территории страны запрещается публично использовать георгиевские ленты. Их запрещается носить во время развлекательных мероприятий, а также пикетов и шествий. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявил глава государства. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Артисты Филипп Киркоров, Евгений Петросян и Владимир Винокур попали в черный список латвийских властей. Согласно заявлению главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, вышеперечисленным россиянам на неопределенный срок закрыть въезд в страну. «Я принял решение внести граждан Российской Федерации Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц. Это означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал Ринкевичс в соцсетях. Осенью 2021 года в Латвии одобрили законопроект, согласно которому на территории страны запрещается публично использовать георгиевские ленты. Их запрещается носить во время развлекательных мероприятий, а также пикетов и шествий. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявил глава государства.