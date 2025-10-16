В Кремле высказались об отказе Индии от российской нефти

Песков уточнил, что в Кремле ориентируются только на официальные заявления из МИД Индии
Песков уточнил, что в Кремле ориентируются только на официальные заявления из МИД Индии

В Кремле прокомментировали заявления о прекращении Индией закупок российской нефти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла сообщил, что Москва ориентируется исключительно на официальные заявления индийских властей.

«Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от министерства иностранных дел Индии, из Дели и из Пекина. Также было заявление, заявление это всем доступное. Вот, собственно, мы на них и ориентируемся», — заявил представитель Кремля, слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщал о планах страны расширить закупки нефти в США, отмечая, что приоритетом остается обеспечение стабильных цен и надежных поставок для индийских потребителей. Поводом для обсуждения стали заявления президента США Дональда Трампа о якобы обещании премьер-министра Индии Нарендры Моди прекратить покупку российской нефти, однако индийские власти не подтверждали прекращение сотрудничества с Россией.

