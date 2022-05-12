12 мая 2022

Канцлер Австрии начал шантажировать компанию «Газпром»

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Карл Нехаммер пригрозил отнять у «Газпрома» ценное хранилище Фото:
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Газовый кризис в Европе

Австрийский канцлер Карл Нехаммер начал шантажировать компанию «Газпром». Эту информацию стали распространять местные СМИ, в том числе, австрийский ежедневник «Кронен Цайтунг» (Kronen Zeitung).

По информации от издания, официальная Вена придумала «нетривиальное» решение вопроса газоснабжения. Ее «автором и исполнителем» является австрийский канцлер Карл Нехаммер. Он решил начать шантажировать компанию «Газпром», говоря о том, что отличной идеей является забрать и передать газовое хранилище другим провайдерам, если русская компания откажется заполнять его сырьем.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» уже прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу после того, как государства отказались оплачивать счета в рублях, пишет ФАН. Также Финляндия престанет получать российский газ с 13 мая.

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Австрийский канцлер Карл Нехаммер начал шантажировать компанию «Газпром». Эту информацию стали распространять местные СМИ, в том числе, австрийский ежедневник «Кронен Цайтунг» (Kronen Zeitung). По информации от издания, официальная Вена придумала «нетривиальное» решение вопроса газоснабжения. Ее «автором и исполнителем» является австрийский канцлер Карл Нехаммер. Он решил начать шантажировать компанию «Газпром», говоря о том, что отличной идеей является забрать и передать газовое хранилище другим провайдерам, если русская компания откажется заполнять его сырьем. Ранее сообщалось, что компания «Газпром» уже прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу после того, как государства отказались оплачивать счета в рублях, пишет ФАН. Также Финляндия престанет получать российский газ с 13 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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