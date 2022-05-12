Канцлер Австрии начал шантажировать компанию «Газпром» 13 мая 2022 в 00:12 Размер текста - 17 + Карл Нехаммер пригрозил отнять у «Газпрома» ценное хранилище Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Австрийский канцлер Карл Нехаммер начал шантажировать компанию «Газпром». Эту информацию стали распространять местные СМИ, в том числе, австрийский ежедневник «Кронен Цайтунг» (Kronen Zeitung). По информации от издания, официальная Вена придумала «нетривиальное» решение вопроса газоснабжения. Ее «автором и исполнителем» является австрийский канцлер Карл Нехаммер. Он решил начать шантажировать компанию «Газпром», говоря о том, что отличной идеей является забрать и передать газовое хранилище другим провайдерам, если русская компания откажется заполнять его сырьем. Ранее сообщалось, что компания «Газпром» уже прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу после того, как государства отказались оплачивать счета в рублях, пишет ФАН. Также Финляндия престанет получать российский газ с 13 мая. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . Австрийский канцлер Карл Нехаммер начал шантажировать компанию «Газпром». Эту информацию стали распространять местные СМИ, в том числе, австрийский ежедневник «Кронен Цайтунг» (Kronen Zeitung). По информации от издания, официальная Вена придумала «нетривиальное» решение вопроса газоснабжения. Ее «автором и исполнителем» является австрийский канцлер Карл Нехаммер. Он решил начать шантажировать компанию «Газпром», говоря о том, что отличной идеей является забрать и передать газовое хранилище другим провайдерам, если русская компания откажется заполнять его сырьем. Ранее сообщалось, что компания «Газпром» уже прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу после того, как государства отказались оплачивать счета в рублях, пишет ФАН. Также Финляндия престанет получать российский газ с 13 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям