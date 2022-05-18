Пермячка вышла в финал шоу на телеканале «Пятница»

18 мая 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Пермячка поборется за миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Библиотекарь Евгения Петрова из села Платошино (Пермский край) стала лучшим народным кондитером кулинарного шоу Рената Агзамова на телеканале «Пятница». Теперь пермячка поборется за звание «Лучшего народного кондитера России» и 1 миллион рублей. Как рассказала сама героиня шоу, ей 28 лет, по специальности девушка педагог-библиотекарь. Три с половиной года назад она испекла свой первый торт и поняла, что это ее призвание. Чтобы проверить свои силы, она пришла на шоу «Кондитер». Темой выпуска стал торт на день рождения мальчика. На первом этапе Евгения удивила судей судьям своим десертом — тортом в виде коробки из-под обуви, с фигуркой кроссовка. Судьи отметили, что на вкус десерт очень нежный, сочный, умеренно сладкий, вкусный. После трех «да» девушка прошла в следующий этап выпуска. В финале четырем участникам нужно было повторить шедевр Рената Агзамова — трехъярусный торт, покрытый зеленым шоколадным велюром с фигурками динозавров. Внутри — кокос с тропической начинкой. Торт повара готовили для сына певца Натана — Ратмира. И хотя у Евгении не очень получилось повторить внешний вид торта, жюри покорил вкус десерта и симпатичная фигурка динозавра, которую девушка назвала Петей — в честь своего мужа. Единогласным решением судей, победа досталась Евгении Петровой: «Я в полнейшем шоке, я этого не ожидала и до сих пор думаю, что это все сон. Мой любимый муж, Платошино — спасибо за поддержку, я вас всех люблю!» В финале 6 сезона девушка поборется за звание главного народного кондитера страны. Победитель также получит 1 млн рублей. Торт-победитель YouTube-канал «Телеканал Пятница»

Библиотекарь Евгения Петрова из села Платошино (Пермский край) стала лучшим народным кондитером кулинарного шоу Рената Агзамова на телеканале «Пятница». Теперь пермячка поборется за звание «Лучшего народного кондитера России» и 1 миллион рублей. Как рассказала сама героиня шоу, ей 28 лет, по специальности девушка педагог-библиотекарь. Три с половиной года назад она испекла свой первый торт и поняла, что это ее призвание. Чтобы проверить свои силы, она пришла на шоу «Кондитер». Темой выпуска стал торт на день рождения мальчика. На первом этапе Евгения удивила судей судьям своим десертом — тортом в виде коробки из-под обуви, с фигуркой кроссовка. Судьи отметили, что на вкус десерт очень нежный, сочный, умеренно сладкий, вкусный. После трех «да» девушка прошла в следующий этап выпуска. В финале четырем участникам нужно было повторить шедевр Рената Агзамова — трехъярусный торт, покрытый зеленым шоколадным велюром с фигурками динозавров. Внутри — кокос с тропической начинкой. Торт повара готовили для сына певца Натана — Ратмира. И хотя у Евгении не очень получилось повторить внешний вид торта, жюри покорил вкус десерта и симпатичная фигурка динозавра, которую девушка назвала Петей — в честь своего мужа. Единогласным решением судей, победа досталась Евгении Петровой: «Я в полнейшем шоке, я этого не ожидала и до сих пор думаю, что это все сон. Мой любимый муж, Платошино — спасибо за поддержку, я вас всех люблю!» В финале 6 сезона девушка поборется за звание главного народного кондитера страны. Победитель также получит 1 млн рублей.