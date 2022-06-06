Лавров назвал «немыслимым» закрытие неба для его самолета

06 июня 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Сербию лишили права на проведение внешней политики, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Действия Болгарии, Северной Македонией и Черногории являются «немыслимыми». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». «Поступило много вопрос в отношении нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми странами НАТО. Произошло, конечно, немыслимое. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики», — сказал Лавров. Ранее Сергей Лавров отправился на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета российского министра. В результате встреча Лаврова и Вучича не состоялась. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Действия Болгарии, Северной Македонией и Черногории являются «немыслимыми». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». «Поступило много вопрос в отношении нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми странами НАТО. Произошло, конечно, немыслимое. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики», — сказал Лавров. Ранее Сергей Лавров отправился на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета российского министра. В результате встреча Лаврова и Вучича не состоялась.