Лавров назвал «немыслимым» закрытие неба для его самолета

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сербию лишили права на проведение внешней политики, заявил Сергей Лавров Фото:

Действия Болгарии, Северной Македонией и Черногории являются «немыслимыми». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«Поступило много вопрос в отношении нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми странами НАТО. Произошло, конечно, немыслимое. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров отправился на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета российского министра. В результате встреча Лаврова и Вучича не состоялась.

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Действия Болгарии, Северной Македонией и Черногории являются «немыслимыми». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». «Поступило много вопрос в отношении нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми странами НАТО. Произошло, конечно, немыслимое. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики», — сказал Лавров. Ранее Сергей Лавров отправился на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета российского министра. В результате встреча Лаврова и Вучича не состоялась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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