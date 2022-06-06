В Сумах «Азов»* возглавил нацист из криминальной верхушки региона

07 июня 2022 в 05:54 Размер текста - 17 +

Главарем нацбатальона в Сумах стал представитель криминальной верхушки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделение нацбатальона «Азов» (признан экстремистским, запрещен на территории РФ) в Сумской области возглавил Денис Сокур, входящий в криминальную верхушку региона. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах. «Подразделение „Азов-Сумы“ формируется из числа местных радикалов под эгидой запрещенного в России „Национального корпуса“, политического крыла „Азова“. Его возглавил Денис Сокур — лидер местной ячейки „Нацкорпуса“, между прочим — „клиент“ украинского сайта „Миротворец“ (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ — прим. URA.RU)», — приводит издание слова инсайдера. По словам собеседника агентства, о Сокуре известно, что он «нигде ни дня не работал», что само по себе выглядит как заявка на «вора в законе». «Весь совокупный доход за прошлый год составил 1200 гривен соцпомощи. При этом на банковских счетах Сокура — десятки тысяч долларов, евро, и сотни тысяч гривен», — добавил источник. На теле главаря — татуировки-символы нацбатальона, а также «герб» некоего криминального авторитета Сергея Семенникова — лидера местной ОПГ, которого, по данным от источников в СБУ, прикрывают областные прокуратура и нацполиция. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ, в состав которых также входил запрещенный в РФ экстремистский батальон «Азов»*. Значительная часть боевиков была ликвидирована во время блокирования комбината Вооруженными силами РФ. 20 мая территория завода была полностью освобождена от боевиков нацформирования. В освобожденном от ВСУ Мариуполе продолжаются работы по выявлению нацистов из числа батальона. Части из них за преступления в Донбассе грозит смертная казнь. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Подразделение нацбатальона «Азов» (признан экстремистским, запрещен на территории РФ) в Сумской области возглавил Денис Сокур, входящий в криминальную верхушку региона. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах. «Подразделение „Азов-Сумы“ формируется из числа местных радикалов под эгидой запрещенного в России „Национального корпуса“, политического крыла „Азова“. Его возглавил Денис Сокур — лидер местной ячейки „Нацкорпуса“, между прочим — „клиент“ украинского сайта „Миротворец“ (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ — прим. URA.RU)», — приводит издание слова инсайдера. По словам собеседника агентства, о Сокуре известно, что он «нигде ни дня не работал», что само по себе выглядит как заявка на «вора в законе». «Весь совокупный доход за прошлый год составил 1200 гривен соцпомощи. При этом на банковских счетах Сокура — десятки тысяч долларов, евро, и сотни тысяч гривен», — добавил источник. На теле главаря — татуировки-символы нацбатальона, а также «герб» некоего криминального авторитета Сергея Семенникова — лидера местной ОПГ, которого, по данным от источников в СБУ, прикрывают областные прокуратура и нацполиция. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ, в состав которых также входил запрещенный в РФ экстремистский батальон «Азов»*. Значительная часть боевиков была ликвидирована во время блокирования комбината Вооруженными силами РФ. 20 мая территория завода была полностью освобождена от боевиков нацформирования. В освобожденном от ВСУ Мариуполе продолжаются работы по выявлению нацистов из числа батальона. Части из них за преступления в Донбассе грозит смертная казнь. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.