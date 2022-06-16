В ЛНР заявили, что прорвались на завод «Азот» в Северодонецке

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, город мариуполь
Бойцы ЛНР достигнут поставленной цели по освобождению «Азота», заявил Пасечник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы Луганской народной республики зашли на химический завод «Азот» в Северодонецке и намерены добиться поставленной цели по освобождению территории предприятия. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Территория города Северодонецка, жилые кварталы и районы, освобождены, наши подразделения контролируют эту территорию. Но, к большому сожалению, территория завода „Азот“, промзона пока что не под контролем подразделений ЛНР. Мы туда зашли, но полностью оттуда выбить вооруженные украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы достигнем поставленной цели, для этого нужно время. <…> По времени я принципиально не хочу делать никаких прогнозов», — сказал Пасечник в интервью ТАСС

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. В ходе нее Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, однако сообщалось, что националисты удерживают на химзаводе «Азот» до 1,2 тысячи гражданских. Позже, 16 июня, в Минобороны РФ сообщили, что украинские бойцы сорвали эвакуацию мирных жителей с территории предприятия.

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Силы Луганской народной республики зашли на химический завод «Азот» в Северодонецке и намерены добиться поставленной цели по освобождению территории предприятия. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Территория города Северодонецка, жилые кварталы и районы, освобождены, наши подразделения контролируют эту территорию. Но, к большому сожалению, территория завода „Азот“, промзона пока что не под контролем подразделений ЛНР. Мы туда зашли, но полностью оттуда выбить вооруженные украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы достигнем поставленной цели, для этого нужно время. <…> По времени я принципиально не хочу делать никаких прогнозов», — сказал Пасечник в интервью ТАСС Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. В ходе нее Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, однако сообщалось, что националисты удерживают на химзаводе «Азот» до 1,2 тысячи гражданских. Позже, 16 июня, в Минобороны РФ сообщили, что украинские бойцы сорвали эвакуацию мирных жителей с территории предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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