В ЛНР заявили, что прорвались на завод «Азот» в Северодонецке

16 июня 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Бойцы ЛНР достигнут поставленной цели по освобождению «Азота», заявил Пасечник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы Луганской народной республики зашли на химический завод «Азот» в Северодонецке и намерены добиться поставленной цели по освобождению территории предприятия. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Территория города Северодонецка, жилые кварталы и районы, освобождены, наши подразделения контролируют эту территорию. Но, к большому сожалению, территория завода „Азот“, промзона пока что не под контролем подразделений ЛНР. Мы туда зашли, но полностью оттуда выбить вооруженные украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы достигнем поставленной цели, для этого нужно время. <…> По времени я принципиально не хочу делать никаких прогнозов», — сказал Пасечник в интервью ТАСС Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. В ходе нее Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, однако сообщалось, что националисты удерживают на химзаводе «Азот» до 1,2 тысячи гражданских. Позже, 16 июня, в Минобороны РФ сообщили, что украинские бойцы сорвали эвакуацию мирных жителей с территории предприятия. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Силы Луганской народной республики зашли на химический завод «Азот» в Северодонецке и намерены добиться поставленной цели по освобождению территории предприятия. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Территория города Северодонецка, жилые кварталы и районы, освобождены, наши подразделения контролируют эту территорию. Но, к большому сожалению, территория завода „Азот“, промзона пока что не под контролем подразделений ЛНР. Мы туда зашли, но полностью оттуда выбить вооруженные украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы достигнем поставленной цели, для этого нужно время. <…> По времени я принципиально не хочу делать никаких прогнозов», — сказал Пасечник в интервью ТАСС Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. В ходе нее Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, однако сообщалось, что националисты удерживают на химзаводе «Азот» до 1,2 тысячи гражданских. Позже, 16 июня, в Минобороны РФ сообщили, что украинские бойцы сорвали эвакуацию мирных жителей с территории предприятия.