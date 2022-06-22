МИД РФ: Запад пытается нарушить российско-турецкое авиасообщение

23 июня 2022 в 04:59 Размер текста - 17 +

Турция сдержала свои обещания по российским туристам, заявил Юрий Пилипсон Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны пытаются нарушить авиасообщение России и Турции. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон. «Приходится учитывать, что западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение», — заявил Юрий Пилипсон в интервью ТАСС. Он отметил, что профильные ведомства РФ и Турции вынуждены интенсивно работать, чтобы исключить возникновение рисков и неудобств у туристов. Представитель МИД РФ подчеркнул, что Анкара сдержала все обещания о том, что для российских туристов в Турции будут созданы все условия для безопасного и полноценного отдыха. «Несмотря на жесткий внешний натиск, турецкие коллеги устояли, продолжают сотрудничать с Россией в гармонии со своими национальными интересами. Конечно, это касается и туризма, который остается в двусторонних делах одним из наиболее значимых и заметных направлений», — резюмировал Пилипсон. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не будет вводить ограничения против России, несмотря на санкционную кампанию западных государств. Причинами, в том числе, стали тесные торговые связи с РФ. Российским туристам разрешили пользоваться картами «Мир» в Турции. Из-за чего украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Турцию в двуличии. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Западные страны пытаются нарушить авиасообщение России и Турции. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон. «Приходится учитывать, что западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение», — заявил Юрий Пилипсон в интервью ТАСС. Он отметил, что профильные ведомства РФ и Турции вынуждены интенсивно работать, чтобы исключить возникновение рисков и неудобств у туристов. Представитель МИД РФ подчеркнул, что Анкара сдержала все обещания о том, что для российских туристов в Турции будут созданы все условия для безопасного и полноценного отдыха. «Несмотря на жесткий внешний натиск, турецкие коллеги устояли, продолжают сотрудничать с Россией в гармонии со своими национальными интересами. Конечно, это касается и туризма, который остается в двусторонних делах одним из наиболее значимых и заметных направлений», — резюмировал Пилипсон. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не будет вводить ограничения против России, несмотря на санкционную кампанию западных государств. Причинами, в том числе, стали тесные торговые связи с РФ. Российским туристам разрешили пользоваться картами «Мир» в Турции. Из-за чего украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Турцию в двуличии. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.