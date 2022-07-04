Вирусолог Альтштейн назвал срок официального завершения пандемии

05 июля 2022 в 04:59 Размер текста - 17 +

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить о завершении пандемии COVID-19 к концу 2022 года. Такое мнение выразил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Думаю, что к концу года заболеваемость коронавирусом будет уже достаточно низкая. И можно рассчитывать на то, что ВОЗ официально объявит о завершении пандемии», — заявил Анатолий Альтштейн в интервью «Известиям». Эксперт подчеркнул, что россиянам не стоит прекращать прививаться и носить маски, несмотря на снятие ограничений Роспотребнадзором. «Ревакцинироваться следует раз в полгода, трех уколов недостаточно. По крайней мере до тех пор, пока идет пандемия. Носить маски и соблюдать дистанцию, например, в переполненном вагоне метро, тоже стоит, если вы заботитесь о своей защите», — отметил он. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор принял решение приостановить действие всех ограничений, введенных из-за COVID-19. Это связано с интенсивным снижением эпидемического процесса по коронавирусу в РФ в течение последних четырех месяцев. Согласно распоряжению главы федеральной службы, со 2 июля в РФ отменен масочный режим, запрет на работу общепита ночью и ряд других мер. Однако Роспотребнадзор сохранил часть ограничений для непривитых граждан. В ВОЗ допустили начало новой волны заболеваемости коронавирусом.