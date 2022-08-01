Экономист из США: Украина исчезнет или начнется третья мировая

НАТО не должно расширяться на Восток, чтобы Украина сохранилась на карте, считает Джеффри Сакс Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В конфликте на Украине в первую очередь виноват Североатлантический альянс, который не исключил расширения на Восток. И если он продолжит свою политику, Украина исчезнет как государство либо начнется третья мировая война. Такое заявление сделал американский экономист Джеффри Сакс.

«Если мы будем продолжать идти по тому пути, по которому мы идем сейчас, Украина исчезнет с карты, либо начнется третья мировая война. Нужно скорее остановить расширение НАТО, сохранив Украину, оставив Россию в покое», — заявил Сакс, его слова передает «Царьград».

Ранее он отмечал, что конфликт на Украине можно урегулировать путем переговоров, но только после отказа Североатлантического альянса от идеи расширения в Европе, передает телеканал 360. Еще одним источником нестабильной ситуации Сакс назвал «европейское безрассудство», дополняет MK.RU .

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российская армия демилитаризирует и денацифицирует эту территорию. Спецоперация началась после того, как США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривают отказ от расширения НАТО на Восток — то есть, включения Украины в НАТО.