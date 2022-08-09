Депутат Госдумы предложил возродить СССР

09 августа 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы считает, что принцип СССР поможет защитить суверенные государства от США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Госдуме предложили возродить объединение суверенных государств по образу СССР. С инициативой выступил депутат от крымского региона Государственной думы Михаил Шеремет. «Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — цитирует депутата РИА «Новости». Он также уточнил, что создание такого союза помогло бы сохранить суверенные государства от нападок со стороны США, ведь, по его словам, существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Ранее Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предстанет перед военным трибуналом после окончания специальной военной операции России. Также он уточил, что ВСУ сражаются за интересы американских транснациональных корпораций. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее задача — защита интересов мирного населения Донбасса.

В Госдуме предложили возродить объединение суверенных государств по образу СССР. С инициативой выступил депутат от крымского региона Государственной думы Михаил Шеремет. «Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — цитирует депутата РИА «Новости». Он также уточнил, что создание такого союза помогло бы сохранить суверенные государства от нападок со стороны США, ведь, по его словам, существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Ранее Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предстанет перед военным трибуналом после окончания специальной военной операции России. Также он уточил, что ВСУ сражаются за интересы американских транснациональных корпораций. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее задача — защита интересов мирного населения Донбасса.