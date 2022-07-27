Депутат ГД Шеремет: ВСУ воюют за земли корпораций США

28 июля 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

По его словам, они даже не подозревают, что уже живут на американских землях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы украинской армии сражаются за интересы американских транснациональных корпораций и даже не подозревают об этом. Так считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Украинская армия сегодня воюет за земли американских транснациональных огромных корпораций, скупивших наиболее плодородные южные земли на Украине. Сегодня именно они заставляют умирать украинцев за купленные ими земли», — сказал РИА «Новости» Шеремет. По его словам, об этом гражданам Украины, конечно же, не говорят. Поэтому они «по наивности своей» не понимают, что фактически живут на американской стороне. «Пора уже украинскому народу прозреть», — заключил Шеремет. Ранее стало известно о том, что Госдеп США начал предлагать 5 млн долларов «независимым» украинским журналистам и общественникам за создание «правильной» повестки на подконтрольных России и ЛДНР территориях. При этом в приоритете журналисты, которые остались на подконтрольных РФ территориях или же те, кто уехал, но вещает на регионы. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

Бойцы украинской армии сражаются за интересы американских транснациональных корпораций и даже не подозревают об этом. Так считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Украинская армия сегодня воюет за земли американских транснациональных огромных корпораций, скупивших наиболее плодородные южные земли на Украине. Сегодня именно они заставляют умирать украинцев за купленные ими земли», — сказал РИА «Новости» Шеремет. По его словам, об этом гражданам Украины, конечно же, не говорят. Поэтому они «по наивности своей» не понимают, что фактически живут на американской стороне. «Пора уже украинскому народу прозреть», — заключил Шеремет. Ранее стало известно о том, что Госдеп США начал предлагать 5 млн долларов «независимым» украинским журналистам и общественникам за создание «правильной» повестки на подконтрольных России и ЛДНР территориях. При этом в приоритете журналисты, которые остались на подконтрольных РФ территориях или же те, кто уехал, но вещает на регионы. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.