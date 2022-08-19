Как арендовать жилье и не нарваться на мошенников. URA.RU отвечает на вопросы читателей

19 августа 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

При съеме жилья нужно проверить, могут ли там проживать третьи лица Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Арендодателю при съеме жилья стоит проверить выписку из ЕГРН, чтобы удостовериться, кто собственник квартиры. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры предпринимательского права УрГЮУ Виктор Семенов в разговоре с URA.RU. При съеме квартиры нужно проверить, является ли человек собственником, рассказал Семенов URA.RU. Для этого необходимо взять выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); Если наймодатель не является собственником, то стоит проверить его полномочия. Самый распространенный способ сделать это — нотариальная доверенность, отметил эксперт. Если ее нет, то лучше усомниться, стоит ли снимать жилье; Семенов порекомендовал проверить, если ли у третьих лиц права проживать в снимаемой недвижимости. Это могут быть члены семьи или другие наниматели, отметил он. По словам Семенова, мошенники могут снять недвижимость, а потом сдать ее другим людям. Поэтому лучше заключить договор в письменном виде с указанием срока, стоимости, а также информации, кто и кому сдает жилье, и на основании чего; Договор найма обычно заключают на 11 месяцев, сообщил Семенов. В таком случае нет права продления договора не следующий срок и его будет легче расторгнуть. В случае продления срока договор будет считаться заключенным на неопределенный срок, и наймодатель сможет в любое время расторгнуть его. Ранее россиян предупредили о риске столкнуться с сезонным всплеском мошенничества в период отпусков. Юрист Ирина Минина рассказала, что в курортных городах распространено мошенничество с арендой частого жилья. Злоумышленники снимают дом, а потом публикуют объявления с низкой стоимостью. После оплаты бронирования мошенники перестают выходить на связь.

Арендодателю при съеме жилья стоит проверить выписку из ЕГРН, чтобы удостовериться, кто собственник квартиры. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры предпринимательского права УрГЮУ Виктор Семенов в разговоре с URA.RU. Ранее россиян предупредили о риске столкнуться с сезонным всплеском мошенничества в период отпусков. Юрист Ирина Минина рассказала, что в курортных городах распространено мошенничество с арендой частого жилья. Злоумышленники снимают дом, а потом публикуют объявления с низкой стоимостью. После оплаты бронирования мошенники перестают выходить на связь.