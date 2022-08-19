Как арендовать жилье и не нарваться на мошенников. URA.RU отвечает на вопросы читателей

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При съеме жилья нужно проверить, могут ли там проживать третьи лица Фото:

Арендодателю при съеме жилья стоит проверить выписку из ЕГРН, чтобы удостовериться, кто собственник квартиры. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры предпринимательского права УрГЮУ Виктор Семенов в разговоре с URA.RU.

  1. При съеме квартиры нужно проверить, является ли человек собственником, рассказал Семенов URA.RU. Для этого необходимо взять выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
  2. Если наймодатель не является собственником, то стоит проверить его полномочия. Самый распространенный способ сделать это — нотариальная доверенность, отметил эксперт. Если ее нет, то лучше усомниться, стоит ли снимать жилье;
  3. Семенов порекомендовал проверить, если ли у третьих лиц права проживать в снимаемой недвижимости. Это могут быть члены семьи или другие наниматели, отметил он.
  4. По словам Семенова, мошенники могут снять недвижимость, а потом сдать ее другим людям. Поэтому лучше заключить договор в письменном виде с указанием срока, стоимости, а также информации, кто и кому сдает жилье, и на основании чего;
  5. Договор найма обычно заключают на 11 месяцев, сообщил Семенов. В таком случае нет права продления договора не следующий срок и его будет легче расторгнуть. В случае продления срока договор будет считаться заключенным на неопределенный срок, и наймодатель сможет в любое время расторгнуть его.

Ранее россиян предупредили о риске столкнуться с сезонным всплеском мошенничества в период отпусков. Юрист Ирина Минина рассказала, что в курортных городах распространено мошенничество с арендой частого жилья. Злоумышленники снимают дом, а потом публикуют объявления с низкой стоимостью. После оплаты бронирования мошенники перестают выходить на связь.

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Арендодателю при съеме жилья стоит проверить выписку из ЕГРН, чтобы удостовериться, кто собственник квартиры. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры предпринимательского права УрГЮУ Виктор Семенов в разговоре с URA.RU. Ранее россиян предупредили о риске столкнуться с сезонным всплеском мошенничества в период отпусков. Юрист Ирина Минина рассказала, что в курортных городах распространено мошенничество с арендой частого жилья. Злоумышленники снимают дом, а потом публикуют объявления с низкой стоимостью. После оплаты бронирования мошенники перестают выходить на связь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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