Правительство ФРГ выступило против запрета выдачи виз россиянам

29 августа 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

По вопросу полного прекращения выдачи виз россиянам представители ЕС встретятся в Праге Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Правительство Германии не считает целесообразным запрет выдачи виз гражданам России, основной причиной названы разные правила в государствах Евросоюза. Такое заявление сделал представитель МИД Германии Кристофер Бургер. «Общий запрет выдачи виз российским гражданам — это не то, что мы считаем целесообразным. Мы понимаем, что внутри ЕС есть разные перспективы на этот счет, поскольку реалии в той или иной стране разные», — его слова приводит ТАСС. Бургер также отметил, что важно выслушать все аргументы по этому вопросу. Для этого представители стран ЕС пообщаются в Чехии и «попытаются найти компромисс». Ранее стало известно, что некоторые из оппозиционных дипломатов Германии выступают за полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Так, представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт высказался, что отказать в выдаче документа стоит только тем гражданам РФ, кто связан с руководством России. Россия в конце февраля этого года начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основная цель российских войск — спасение мирного населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Из-за этого западные страны ввели жесткие экономические санкции, а также предложили не выдавать визы в шенгенскую зону гражданам РФ. Вопрос планируется обсудить в Праге. Это предложение не получит единогласную поддержку в странах Евросоюза, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводит Nation News. Он также отметил, что необходимо ввести более избирательный подход к выдаче документов, пишет Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Германии не считает целесообразным запрет выдачи виз гражданам России, основной причиной названы разные правила в государствах Евросоюза. Такое заявление сделал представитель МИД Германии Кристофер Бургер. «Общий запрет выдачи виз российским гражданам — это не то, что мы считаем целесообразным. Мы понимаем, что внутри ЕС есть разные перспективы на этот счет, поскольку реалии в той или иной стране разные», — его слова приводит ТАСС. Бургер также отметил, что важно выслушать все аргументы по этому вопросу. Для этого представители стран ЕС пообщаются в Чехии и «попытаются найти компромисс». Ранее стало известно, что некоторые из оппозиционных дипломатов Германии выступают за полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Так, представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт высказался, что отказать в выдаче документа стоит только тем гражданам РФ, кто связан с руководством России. Россия в конце февраля этого года начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основная цель российских войск — спасение мирного населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Из-за этого западные страны ввели жесткие экономические санкции, а также предложили не выдавать визы в шенгенскую зону гражданам РФ. Вопрос планируется обсудить в Праге. Это предложение не получит единогласную поддержку в странах Евросоюза, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводит Nation News. Он также отметил, что необходимо ввести более избирательный подход к выдаче документов, пишет Life.