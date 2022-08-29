Цены на газ в ЕС упали после заявления ФРГ о полных хранилищах

29 августа 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Германия заявила, что достигнет цели по хранению газа уже в октябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европейские цены на природный газ упали сразу после заявления Германии о том, что ее газовые хранилища заполняются быстрее, чем планировалось. Об этом написала журналистка Ванесса Дезем в издании Bloomberg. «Падение цен в понедельник стало некоторым облегчением после яростного ралли, когда фьючерсы [договоры на поставку какого-либо первичного актива через определенное время в будущем, но по заранее оговоренной цене] по-прежнему торгуются почти в шесть раз дороже, чем год назад. Регион находится на грани рецессии, при этом инфляция в некоторых странах достигла самого высокого уровня за последние десятилетия», — сообщила Дезем. Ранее цены на газ в Европе превысили рекордную отметку в 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. В странах Запада начался сильнейший газовый кризис из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине.

Европейские цены на природный газ упали сразу после заявления Германии о том, что ее газовые хранилища заполняются быстрее, чем планировалось. Об этом написала журналистка Ванесса Дезем в издании Bloomberg. «Падение цен в понедельник стало некоторым облегчением после яростного ралли, когда фьючерсы [договоры на поставку какого-либо первичного актива через определенное время в будущем, но по заранее оговоренной цене] по-прежнему торгуются почти в шесть раз дороже, чем год назад. Регион находится на грани рецессии, при этом инфляция в некоторых странах достигла самого высокого уровня за последние десятилетия», — сообщила Дезем. Ранее цены на газ в Европе превысили рекордную отметку в 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. В странах Запада начался сильнейший газовый кризис из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине.