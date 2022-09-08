Политолог рассказал о потерянном козыре оппозиции на выборах-2022

Политолог Бредихин: оппозиция не сможет критиковать выборы-2022
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, герб, герб россии, урна, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
Оппозиции придется смириться с невозможностью критиковать выборы, сообщил политолог Фото:

Электронное голосование в России не позволит оппозиции критиковать выборы-2022. С таким заявлением выступил политолог Антон Бредихин.

По словам политолога, система электронного голосования, которое пройдет в России с 9 по 11 сентября, решает проблему деструктивного поведения оппозиционно настроенных людей. «Оппозиция не сможет критиковать выборы и их результаты — это факт. К сожалению, им придется смириться с этим. Они потеряют очень большой козырь», — заявил Бредихин в интервью «Пятому каналу».

Ранее Центр Независимого общественного мониторинга в Москве начал проверку выборов. Так, в течение трех дней голосования специалисты центра будут принимать и обрабатывать сообщения от наблюдателей.

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Электронное голосование в России не позволит оппозиции критиковать выборы-2022. С таким заявлением выступил политолог Антон Бредихин. По словам политолога, система электронного голосования, которое пройдет в России с 9 по 11 сентября, решает проблему деструктивного поведения оппозиционно настроенных людей. «Оппозиция не сможет критиковать выборы и их результаты — это факт. К сожалению, им придется смириться с этим. Они потеряют очень большой козырь», — заявил Бредихин в интервью «Пятому каналу». Ранее Центр Независимого общественного мониторинга в Москве начал проверку выборов. Так, в течение трех дней голосования специалисты центра будут принимать и обрабатывать сообщения от наблюдателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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