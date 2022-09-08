Политолог рассказал о потерянном козыре оппозиции на выборах-2022

Политолог Бредихин: оппозиция не сможет критиковать выборы-2022

08 сентября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Оппозиции придется смириться с невозможностью критиковать выборы, сообщил политолог Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Электронное голосование в России не позволит оппозиции критиковать выборы-2022. С таким заявлением выступил политолог Антон Бредихин. По словам политолога, система электронного голосования, которое пройдет в России с 9 по 11 сентября, решает проблему деструктивного поведения оппозиционно настроенных людей. «Оппозиция не сможет критиковать выборы и их результаты — это факт. К сожалению, им придется смириться с этим. Они потеряют очень большой козырь», — заявил Бредихин в интервью «Пятому каналу». Ранее Центр Независимого общественного мониторинга в Москве начал проверку выборов. Так, в течение трех дней голосования специалисты центра будут принимать и обрабатывать сообщения от наблюдателей.

Электронное голосование в России не позволит оппозиции критиковать выборы-2022. С таким заявлением выступил политолог Антон Бредихин. По словам политолога, система электронного голосования, которое пройдет в России с 9 по 11 сентября, решает проблему деструктивного поведения оппозиционно настроенных людей. «Оппозиция не сможет критиковать выборы и их результаты — это факт. К сожалению, им придется смириться с этим. Они потеряют очень большой козырь», — заявил Бредихин в интервью «Пятому каналу». Ранее Центр Независимого общественного мониторинга в Москве начал проверку выборов. Так, в течение трех дней голосования специалисты центра будут принимать и обрабатывать сообщения от наблюдателей.