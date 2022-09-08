В России начинается масштабный мониторинг выборов

В Москве начал свою работу по мониторингу выборов Экспертный центр Независимого Общественного Мнения. Об этом сообщает сам центр НОМ.
«8 сентября в Москве начнет круглосуточную работу Экспертный центр НОМ по мониторингу выборов. В течение трех дней голосования специалисты центра будут принимать и обрабатывать сообщения от наблюдателей, поступающие на Карту сообщений НОМ, а федеральные эксперты давать оценку и помогать региональным штабам разрешать сложные ситуации. В работе центра будут участвовать представители мониторинговой группы СПЧ [Совета по правам человека — прим. URA.RU] и региональные эксперты НОМ» — сообщается на официальном сайте НОМ.
По словам экспертного центра, его электоральные будут оказывать правовую помощь общественным штабам по наблюдению за выборами. «Штабы будут держать постоянную связь с наблюдателями на местах и привлекать к оценке избирательного процесса авторитетных экспертов», — добавил центр НОМ.
Центр также отметил, что вся информация о внештатных ситуациях будет проходить детальную проверку. Экспертный центр будет выяснять обстоятельства каждого проблемного инцидента, а также прокомментирует происходящее с точки зрения закона.
Предварительные итоги наблюдения будут проведены центром на брифинге 11 сентября. В брифинге примут участие представители Ассоциации НОМ и СПЧ.
11 сентября 2022 года в России — единый день голосования. Так, избирательные кампании различного уровня пройдут по всей России. В их числе выборы 15 глав субъектов Федерации, а также выборы депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России.
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В Москве начал свою работу по мониторингу выборов Экспертный центр Независимого Общественного Мнения. Об этом сообщает сам центр НОМ. «8 сентября в Москве начнет круглосуточную работу Экспертный центр НОМ по мониторингу выборов. В течение трех дней голосования специалисты центра будут принимать и обрабатывать сообщения от наблюдателей, поступающие на Карту сообщений НОМ, а федеральные эксперты давать оценку и помогать региональным штабам разрешать сложные ситуации. В работе центра будут участвовать представители мониторинговой группы СПЧ [Совета по правам человека — прим. URA.RU] и региональные эксперты НОМ» — сообщается на официальном сайте НОМ. По словам экспертного центра, его электоральные будут оказывать правовую помощь общественным штабам по наблюдению за выборами. «Штабы будут держать постоянную связь с наблюдателями на местах и привлекать к оценке избирательного процесса авторитетных экспертов», — добавил центр НОМ. Центр также отметил, что вся информация о внештатных ситуациях будет проходить детальную проверку. Экспертный центр будет выяснять обстоятельства каждого проблемного инцидента, а также прокомментирует происходящее с точки зрения закона. Предварительные итоги наблюдения будут проведены центром на брифинге 11 сентября. В брифинге примут участие представители Ассоциации НОМ и СПЧ. 11 сентября 2022 года в России — единый день голосования. Так, избирательные кампании различного уровня пройдут по всей России. В их числе выборы 15 глав субъектов Федерации, а также выборы депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России.