В России начинается масштабный мониторинг выборов

Центр Независимого общественного мониторинга в Москве начал проверку выборов

Специалисты НОМ будут принимать и обрабатывать сообщения от наблюдателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве начал свою работу по мониторингу выборов Экспертный центр Независимого Общественного Мнения. Об этом сообщает сам центр НОМ.

«8 сентября в Москве начнет круглосуточную работу Экспертный центр НОМ по мониторингу выборов. В течение трех дней голосования специалисты центра будут принимать и обрабатывать сообщения от наблюдателей, поступающие на Карту сообщений НОМ, а федеральные эксперты давать оценку и помогать региональным штабам разрешать сложные ситуации. В работе центра будут участвовать представители мониторинговой группы СПЧ [Совета по правам человека — прим. URA.RU] и региональные эксперты НОМ» — сообщается на официальном сайте НОМ.

По словам экспертного центра, его электоральные будут оказывать правовую помощь общественным штабам по наблюдению за выборами. «Штабы будут держать постоянную связь с наблюдателями на местах и привлекать к оценке избирательного процесса авторитетных экспертов», — добавил центр НОМ.

Центр также отметил, что вся информация о внештатных ситуациях будет проходить детальную проверку. Экспертный центр будет выяснять обстоятельства каждого проблемного инцидента, а также прокомментирует происходящее с точки зрения закона.

Предварительные итоги наблюдения будут проведены центром на брифинге 11 сентября. В брифинге примут участие представители Ассоциации НОМ и СПЧ.

11 сентября 2022 года в России — единый день голосования. Так, избирательные кампании различного уровня пройдут по всей России. В их числе выборы 15 глав субъектов Федерации, а также выборы депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России.