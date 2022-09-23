Социальная сеть ЯRUS стала крупнейшим агрегатором новостей

23 сентября 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

В сутки пользователи ЯRUS могут видеть 70 тысяч новостей Фото: Владимир Андреев © URA.RU 70 тысяч новостей с более 10 тысяч информационных источников, пополняют ленту социальной сети ЯRUS в сутки, включая крупные telegram-каналы, сообщила команда разработчиков приложения. С первых дней запуска приложения ЯRUS делал упор на новостную ленту. Акцент был сделан не только на количестве новостей, но и на удобстве для пользователей. Чтобы облегчить функцию поиска, программисты компании добавили возможность искать новости по интересам и геолокации. Достаточно выбрать одну из 11категорий, и нейронная сеть выдает только соответствующие тематике новости. Это самый быстрый способ узнать самые интересные новости. Обозначьте регион или город — и всегда будете в курсе региональных событий. Каждые 30 минут нейросеть определяет самые качественные новости в каждой группе и распределяет их по кластерам, формируя список трендов. Затем происходит новое перестроение и тренды меняются. Это позволяет всегда быть в курсе популярных событий. На трендовость не влияют личные реакции пользователей: просмотры, лайки и комментарии. При этом в новостную ленту приложения всегда попадают трендовые новости. Единственный критерий — частота упоминания новости среди всех источников информации. Просмотры, лайки и другие личные реакции на выдачу новостей не влияют. Уникальная функция в системе умного ранжирования новостей — персональные «ярусы». «Все виды контента в ЯRUS можно собрать в ленты, по ключевым словам, и словосочетаниям. Если при создании таких персональных «ярусов» указать только новостные источники, то на «полочку» отправятся все новости, в которых упоминаются подобранные «ключи», — объяснил Дмитрий Илюхин , основатель и Директор по разработке социальной сети ЯRUS. Персональные «ярусы» — идеальный инструмент в арсенале бизнес-аналитика, перед которым часто стоит задача сделать мониторинг по какой-то теме, упоминаемости бренда, руководителя компании или основным конкурентам. В выдачу попадут не только свежие новости, но и огромный пласт накопленной в базе информации. Cегодня в приложении ЯRUS хранится более 75 млн новостей«, — говорит Дмитрий Илюхин. Сегодня социальная сеть ЯRUS готова занять нишу „Яндекс. Новости, считают в компании. Последний отказался от новостного агрегатора в пользу других сервисов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

70 тысяч новостей с более 10 тысяч информационных источников, пополняют ленту социальной сети ЯRUS в сутки, включая крупные telegram-каналы, сообщила команда разработчиков приложения. С первых дней запуска приложения ЯRUS делал упор на новостную ленту. Акцент был сделан не только на количестве новостей, но и на удобстве для пользователей. Чтобы облегчить функцию поиска, программисты компании добавили возможность искать новости по интересам и геолокации. Достаточно выбрать одну из 11категорий, и нейронная сеть выдает только соответствующие тематике новости. Это самый быстрый способ узнать самые интересные новости. Обозначьте регион или город — и всегда будете в курсе региональных событий. Каждые 30 минут нейросеть определяет самые качественные новости в каждой группе и распределяет их по кластерам, формируя список трендов. Затем происходит новое перестроение и тренды меняются. Это позволяет всегда быть в курсе популярных событий. На трендовость не влияют личные реакции пользователей: просмотры, лайки и комментарии. При этом в новостную ленту приложения всегда попадают трендовые новости. Единственный критерий — частота упоминания новости среди всех источников информации. Просмотры, лайки и другие личные реакции на выдачу новостей не влияют. Уникальная функция в системе умного ранжирования новостей — персональные «ярусы». «Все виды контента в ЯRUS можно собрать в ленты, по ключевым словам, и словосочетаниям. Если при создании таких персональных «ярусов» указать только новостные источники, то на «полочку» отправятся все новости, в которых упоминаются подобранные «ключи», — объяснил Дмитрий Илюхин, основатель и Директор по разработке социальной сети ЯRUS. Персональные «ярусы» — идеальный инструмент в арсенале бизнес-аналитика, перед которым часто стоит задача сделать мониторинг по какой-то теме, упоминаемости бренда, руководителя компании или основным конкурентам. В выдачу попадут не только свежие новости, но и огромный пласт накопленной в базе информации. Cегодня в приложении ЯRUS хранится более 75 млн новостей«, — говорит Дмитрий Илюхин. Сегодня социальная сеть ЯRUS готова занять нишу „Яндекс. Новости, считают в компании. Последний отказался от новостного агрегатора в пользу других сервисов.