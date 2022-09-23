23 сентября 2022

Захарова высмеяла попытку Запада изолировать Россию в ООН

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Захарова констатировала очередную проваленную попытку Запада изолировать РФ Фото:
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Количество встреч у российской делегации на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН исключает все намеки на изоляцию Москвы. Этот факт с иронией отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», — написала Захарова в своем telegram-канале. К посту диппредставитель прикрепила фотографии теплого приветствия глав МИД РФ Сергея Лаврова и ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна в Нью-Йорке.

Ранее Западные страны планировали продемонстрировать «изоляцию» России при голосовании на Генассамблее ООН о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского, однако у них ничего не получилось, передает RT. Кроме того, провал попыток изолировать РФ продемонстрировал и график встреч Лаврова в ходе Генассамблеи. При этом Запад во главе с США, уверена Захарова, будет и дальше усложнять работу основных органов ООН, сообщает ФАН.

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Количество встреч у российской делегации на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН исключает все намеки на изоляцию Москвы. Этот факт с иронией отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», — написала Захарова в своем telegram-канале. К посту диппредставитель прикрепила фотографии теплого приветствия глав МИД РФ Сергея Лаврова и ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна в Нью-Йорке. Ранее Западные страны планировали продемонстрировать «изоляцию» России при голосовании на Генассамблее ООН о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского, однако у них ничего не получилось, передает RT. Кроме того, провал попыток изолировать РФ продемонстрировал и график встреч Лаврова в ходе Генассамблеи. При этом Запад во главе с США, уверена Захарова, будет и дальше усложнять работу основных органов ООН, сообщает ФАН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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