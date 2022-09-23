Захарова высмеяла попытку Запада изолировать Россию в ООН

24 сентября 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Захарова констатировала очередную проваленную попытку Запада изолировать РФ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Количество встреч у российской делегации на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН исключает все намеки на изоляцию Москвы. Этот факт с иронией отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», — написала Захарова в своем telegram-канале. К посту диппредставитель прикрепила фотографии теплого приветствия глав МИД РФ Сергея Лаврова и ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна в Нью-Йорке. Ранее Западные страны планировали продемонстрировать «изоляцию» России при голосовании на Генассамблее ООН о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского, однако у них ничего не получилось, передает RT. Кроме того, провал попыток изолировать РФ продемонстрировал и график встреч Лаврова в ходе Генассамблеи. При этом Запад во главе с США, уверена Захарова, будет и дальше усложнять работу основных органов ООН, сообщает ФАН.

Количество встреч у российской делегации на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН исключает все намеки на изоляцию Москвы. Этот факт с иронией отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», — написала Захарова в своем telegram-канале. К посту диппредставитель прикрепила фотографии теплого приветствия глав МИД РФ Сергея Лаврова и ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна в Нью-Йорке. Ранее Западные страны планировали продемонстрировать «изоляцию» России при голосовании на Генассамблее ООН о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского, однако у них ничего не получилось, передает RT. Кроме того, провал попыток изолировать РФ продемонстрировал и график встреч Лаврова в ходе Генассамблеи. При этом Запад во главе с США, уверена Захарова, будет и дальше усложнять работу основных органов ООН, сообщает ФАН.