В Госдуме назвали условия доступа к национальному мессенджеру

Боярский: для доступа к национальному мессенджеру нужна российская сим-карта
© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранные сим-карты не будут работать в мессенджере, заявил Боярский
Иностранные сим-карты не будут работать в мессенджере, заявил Боярский Фото:

Пользоваться национальным мессенджером выйдет только с помощью российской сим-карты. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Обязательным условием для регистрации в национальном мессенджере будет российская сим-карта», — заявил Боярский в интервью для телеканала «Дума ТВ». Также он отметил, что иностранцы смогут воспользоваться мессенджером только если получит сим-карту официальным способом, сдав биометрию. Иностранные сим-карты в мессенджере работать не будут.

Ранее, 24 июня 2025 года, президент России Владимир Путин подписал закон о создании отечественного мессенджера, который должен стать многофункциональным цифровым сервисом для обмена информацией и подтверждения личности граждан. Согласно закону, сервис позволит использовать электронные документы и подписи, а организацию, отвечающую за его внедрение, назначит правительство. Презентация национального мессенджера запланирована на лето 2025 года.

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Пользоваться национальным мессенджером выйдет только с помощью российской сим-карты. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. «Обязательным условием для регистрации в национальном мессенджере будет российская сим-карта», — заявил Боярский в интервью для телеканала «Дума ТВ». Также он отметил, что иностранцы смогут воспользоваться мессенджером только если получит сим-карту официальным способом, сдав биометрию. Иностранные сим-карты в мессенджере работать не будут. Ранее, 24 июня 2025 года, президент России Владимир Путин подписал закон о создании отечественного мессенджера, который должен стать многофункциональным цифровым сервисом для обмена информацией и подтверждения личности граждан. Согласно закону, сервис позволит использовать электронные документы и подписи, а организацию, отвечающую за его внедрение, назначит правительство. Презентация национального мессенджера запланирована на лето 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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