В Госдуме назвали условия доступа к национальному мессенджеру

Пользоваться национальным мессенджером выйдет только с помощью российской сим-карты. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
«Обязательным условием для регистрации в национальном мессенджере будет российская сим-карта», — заявил Боярский в интервью для телеканала «Дума ТВ». Также он отметил, что иностранцы смогут воспользоваться мессенджером только если получит сим-карту официальным способом, сдав биометрию. Иностранные сим-карты в мессенджере работать не будут.
Ранее, 24 июня 2025 года, президент России Владимир Путин подписал закон о создании отечественного мессенджера, который должен стать многофункциональным цифровым сервисом для обмена информацией и подтверждения личности граждан. Согласно закону, сервис позволит использовать электронные документы и подписи, а организацию, отвечающую за его внедрение, назначит правительство. Презентация национального мессенджера запланирована на лето 2025 года.
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