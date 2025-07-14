Не смогла сдержать слез: кто покинул шоу во втором выпуске реалити-шоу «Большой куш»

Мария Кравченко расплакалась в финале второго выпуска «Большой куш»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вторая серия «Большого куша» закончилась слезами
Вторая серия «Большого куша» закончилась слезами Фото:

С каждой новой серией страсти на реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» накаляются. Звездные пары продолжают выбывать по одной в погоне за призом в 10 миллионов рублей. Участники уже не выдерживают напряжения: вторая серия закончилась слезами участницы. О том, как прошла вторая серия «Большого куша» — в материале URA.RU.

Что такое шоу «Большой куш. Бангкок»

Шоу ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Шоу ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Фото:

«Большой куш. Бангкок» — это динамичное и напряженное реалити-шоу, которое стартовало на ТНТ 6 июля 2025 года. Его ведут шоу-мен Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева. На тропическую арену в Таиланде вышли 12 пар: звездные дуэты борются за главный приз — 10 миллионов рублей. Однако формат шоу коварен: у каждой пары есть кейс, и, помимо чемодана с настоящими деньгами, участникам может попасться «черная метка». Такая пара выбывает из проекта.

Постоянный обмен чемоданами между парами — один из главных элементов шоу, увеличивающий напряжение. В конце каждого выпуска происходит большая церемония обмена, порядок которой определяется с помощью испытаний. В итоге, чтобы остаться на проекте, нужно быть не только сильным и ловким, но и уметь строить альянсы, блефовать и вовремя обманывать своих друзей ради главного приза.

Участники шоу «Большой куш. Бангкок»

С самого начала в проекте участвовало 12 пар. Артисты, звезды, спортсмены и просто медийные личности — все они собрались здесь ради главного приза. В первом выпуске из шоу вылетели блогеры Эвелина Лунаком и Янчик. Оставшиеся участники:

  • Рэпер ST (Александр Степанов) и его супруга Ассоль
  • Рэпер Джиган и его супруга блогер и модель Оксана Самойлова
  • Пауэрлифтер Кирилл Сарычев и чемпион лиги пощечин Power Slap Василий «Пельмень» Камоцкий
  • Актриса Анна Хилькевич и ее супруг бизнесмен Артур Мартиросян
  • Актриса Мария Кравченко и гимнастка Анжелика Стубайло
  • Комики Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома
  • Актер Владимир Селиванов и его жена блогер Алекса (Александра Калмыкова)
  • Музыканты Анатолий Цой и KAYA (Ксения Луговая)
  • Блогеры Наташа Гасанханова и Айза (Айза-Лилуна Хамзатовна Ай)
  • Певец Тимур Родригез и его спутница актриса Екатерина Кабак
  • Боксеры Денис Лебедев и Костя Цзю

Что было в первой серии «Большой куш. Бангкок»

Первый выпуск познакомил зрителей с правилами игры. Ведущие выдали каждой паре чемодан: в одном были деньги, в другом — черная метка, а остальные оказались пустыми.

Выяснилось, что 10 миллионов рублей достались Марии Кравченко и Анжелике Стубайло. Девушки решили скрыть это, временно передав кейс Цою и KAYA, а потом инсценировали обмен. Тем временем начались подозрения, участники начали разбиваться в альянсы. В одной коалиции оказались Кравченко, Цой, Василий Камоцкий и Кирилл Сарычев. Противостояли им Самойлова с Джиганом, Айза и Наталья.

Кейс с деньгами в итоге оказался у Камоцкого и Сарычева, а черная метка — у Лунаком и Янчика, которые покинули шоу. Это стало первым примером того, как запутанно и непредсказуемо может развиваться игра.

Что произошло во второй серии шоу «Большой куш. Бангкок»

Кто объединился в коалиции в начале второй серии

В начале второго выпуска участники узнали новое правило. Оказывается, та пара, у которой в конце эпизода остается чемодан деньгами, обязана передать чемодан с «черной меткой» другим участникам. При этом большинство игроков не догадываются, у кого именно находятся деньги — в этом и заключается основная интрига.

Хилькевич стала главной интриганткой второго выпуска
Хилькевич стала главной интриганткой второго выпуска
Фото:

Оказалось, что на этот раз чемодан с 10 миллионами оказался у Василия Камоцкого и Кирилла Сарычева. Им его передали Мария и Анжелика на предыдущей церемонии. Незадолго до этого девушки вернули себе чемодан, который они ранее временно оставили на хранение у Анатолия и Ксении. Многие не знали об этой перестановке, поэтому мнения участников разделились: одни подозревали, что деньги у спортсменов, другие были уверены, что они остались у Марии и Анжелики. Были и те, кто вообще не понимал, что происходит.

За утренним завтраком Мария Кравченко и Евгений Стубайло решили поделиться с Василием и Кириллом своим планом: сделать вид, будто «черная метка» у них, чтобы посмотреть на реакцию остальных. При этом они точно знали, что карта на выбывание у Евгении Искандаровой и Дмитрия Кожомы. Пара надеялась в конце выпуска передать эту метку кому-нибудь из соперников. Комики решили сыграть в подмену, но в итоге не смогли обмануть всех.

К этому моменту в лагере уже начали формироваться коалиции. Кравченко объединилась с Анатолием Цоем, к ним присоединились Василий с Кириллом, а также Евгения с Дмитрием. С другой стороны, вокруг Оксаны Самойловой собрались Александр Степанов с супругой, Айза и Наталья. Анна Хилькевич временно сблизилась с Тимуром Родригезом и Александром, а сам Степанов начал вести себя, как двойной агент — общался со всеми, собирая информацию.

Но были и пары, которые сохраняли нейтралитет и не делали выбор. Среди них — Константин Дзю с Денисом Лебедевым и супруги Селивановы. При этом Самойлова подумывала объединиться с Хилькевич, но тогда Айза и Наталья точно бы вышли из коалиции, ведь с Анной у них конфликт.

Испытания второго выпуска шоу «Большой куш. Бангкок»

Позже участники отправились на экспресс-испытание, где победитель мог либо заглянуть в чужой чемодан, либо поменяться кейсом. Задание заключалось в подсчете стоимости ракушек, разложенных перед командами. Первыми справились Анна Хилькевич с мужем Артуром, как и в прошлом выпуске.

«Большой куш» выходит по воскресеньям в 18:30
«Большой куш» выходит по воскресеньям в 18:30
Фото:

Воспользовавшись правом обмена, супруги решили поменяться кейсом с Евгенией и Дмитрием, чтобы заполучить «черную метку» и передать ее своим соперникам. Анна заметила, что за завтраком Искандарова вела себя подозрительно весело, что навело ее на правильные мысли. Однако замысел провалился — черную метку они так и не получили.

Следующим этапом стало индивидуальное испытание. Путем жеребьевки была выбрана Ассоль Степанова. Ее привели в пустой номер с загадочным меню. Девушка сначала подумала, что нужно сделать заказ, затем решила, что это шифр. Она даже попыталась взломать дверь в соседний номер. В итоге Ассоль заметила выделенные красные буквы и поняла, что бонус спрятан на ресепшене — и получила бонус.

На следующий день участников привезли к небоскребу, где их ждал главный конкурс выпуска. Каждой паре предстояло простоять на одной ноге на узком столбике, удерживая между ладонями диск весом два килограмма. Благодаря своему бонусу Ассоль и Александр получили право вернуться на столбик один раз в случае падения.

И вновь победу одержали Хилькевич и Мартиросян. Это дало им право менять чемоданы последними и выбрать, кто начнет обмен. Анна выбрала супругов Селивановых, что стало концом их дружбы на проекте.

Финальная церемония— кто покинул проект «Большой куш. Бангкок»

Перед началом церемонии обмена Хилькевич обсудила тактику с Тимуром Родригезом и Александром Степановым. Она поставила цель получить деньги и избавиться от «черной метки», передав ее тому, кому не доверяет.

Во втором выпуске шоу покинули Мария и Анжелика
Во втором выпуске шоу покинули Мария и Анжелика
Фото:

Обмен начался с того, что Владимир Селиванов обменялся кейсами с Джиганом. Наталья с Айзой решили не менять чемоданы, как и Дзю с Лебедевым. Джиган, в свою очередь, вернул свой кейс Селивановым. Цой и Луговая также отказались от обмена. Кирилл с Василием вернули чемодан с деньгами Марии и Анжелике.

Тимур Родригез поменял кейсы с Айзой, Евгения с Дмитрием вновь пропустили ход. Тогда Мария и Анжелика внезапно решили поменяться с Селивановыми, что вызвало подозрения: не подкинули ли они им черную метку? Однако Александр Степанов сразу выменял чемодан у Селивановых, по сути забрав у них деньги.

Хилькевич завершила обмен, отдав свой кейс с «черной меткой» Марии и Анжелике. В итоге Кравченко и Стубайло покинули шоу. Для них такой поворот оказался настоящим ударом в спину. Узнав о подставе и о том, что пришло время покидать проект, Мария Кравченко не смогла сдержать слез. Уходя звезда дала понять, что больше в реалити шоу не появится.

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С каждой новой серией страсти на реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» накаляются. Звездные пары продолжают выбывать по одной в погоне за призом в 10 миллионов рублей. Участники уже не выдерживают напряжения: вторая серия закончилась слезами участницы. О том, как прошла вторая серия «Большого куша» — в материале URA.RU. Что такое шоу «Большой куш. Бангкок» «Большой куш. Бангкок» — это динамичное и напряженное реалити-шоу, которое стартовало на ТНТ 6 июля 2025 года. Его ведут шоу-мен Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева. На тропическую арену в Таиланде вышли 12 пар: звездные дуэты борются за главный приз — 10 миллионов рублей. Однако формат шоу коварен: у каждой пары есть кейс, и, помимо чемодана с настоящими деньгами, участникам может попасться «черная метка». Такая пара выбывает из проекта. Постоянный обмен чемоданами между парами — один из главных элементов шоу, увеличивающий напряжение. В конце каждого выпуска происходит большая церемония обмена, порядок которой определяется с помощью испытаний. В итоге, чтобы остаться на проекте, нужно быть не только сильным и ловким, но и уметь строить альянсы, блефовать и вовремя обманывать своих друзей ради главного приза. Участники шоу «Большой куш. Бангкок» С самого начала в проекте участвовало 12 пар. Артисты, звезды, спортсмены и просто медийные личности — все они собрались здесь ради главного приза. В первом выпуске из шоу вылетели блогеры Эвелина Лунаком и Янчик. Оставшиеся участники: Что было в первой серии «Большой куш. Бангкок» Первый выпуск познакомил зрителей с правилами игры. Ведущие выдали каждой паре чемодан: в одном были деньги, в другом — черная метка, а остальные оказались пустыми. Выяснилось, что 10 миллионов рублей достались Марии Кравченко и Анжелике Стубайло. Девушки решили скрыть это, временно передав кейс Цою и KAYA, а потом инсценировали обмен. Тем временем начались подозрения, участники начали разбиваться в альянсы. В одной коалиции оказались Кравченко, Цой, Василий Камоцкий и Кирилл Сарычев. Противостояли им Самойлова с Джиганом, Айза и Наталья. Кейс с деньгами в итоге оказался у Камоцкого и Сарычева, а черная метка — у Лунаком и Янчика, которые покинули шоу. Это стало первым примером того, как запутанно и непредсказуемо может развиваться игра. Что произошло во второй серии шоу «Большой куш. Бангкок» Кто объединился в коалиции в начале второй серии В начале второго выпуска участники узнали новое правило. Оказывается, та пара, у которой в конце эпизода остается чемодан деньгами, обязана передать чемодан с «черной меткой» другим участникам. При этом большинство игроков не догадываются, у кого именно находятся деньги — в этом и заключается основная интрига. Оказалось, что на этот раз чемодан с 10 миллионами оказался у Василия Камоцкого и Кирилла Сарычева. Им его передали Мария и Анжелика на предыдущей церемонии. Незадолго до этого девушки вернули себе чемодан, который они ранее временно оставили на хранение у Анатолия и Ксении. Многие не знали об этой перестановке, поэтому мнения участников разделились: одни подозревали, что деньги у спортсменов, другие были уверены, что они остались у Марии и Анжелики. Были и те, кто вообще не понимал, что происходит. За утренним завтраком Мария Кравченко и Евгений Стубайло решили поделиться с Василием и Кириллом своим планом: сделать вид, будто «черная метка» у них, чтобы посмотреть на реакцию остальных. При этом они точно знали, что карта на выбывание у Евгении Искандаровой и Дмитрия Кожомы. Пара надеялась в конце выпуска передать эту метку кому-нибудь из соперников. Комики решили сыграть в подмену, но в итоге не смогли обмануть всех. К этому моменту в лагере уже начали формироваться коалиции. Кравченко объединилась с Анатолием Цоем, к ним присоединились Василий с Кириллом, а также Евгения с Дмитрием. С другой стороны, вокруг Оксаны Самойловой собрались Александр Степанов с супругой, Айза и Наталья. Анна Хилькевич временно сблизилась с Тимуром Родригезом и Александром, а сам Степанов начал вести себя, как двойной агент — общался со всеми, собирая информацию. Но были и пары, которые сохраняли нейтралитет и не делали выбор. Среди них — Константин Дзю с Денисом Лебедевым и супруги Селивановы. При этом Самойлова подумывала объединиться с Хилькевич, но тогда Айза и Наталья точно бы вышли из коалиции, ведь с Анной у них конфликт. Испытания второго выпуска шоу «Большой куш. Бангкок» Позже участники отправились на экспресс-испытание, где победитель мог либо заглянуть в чужой чемодан, либо поменяться кейсом. Задание заключалось в подсчете стоимости ракушек, разложенных перед командами. Первыми справились Анна Хилькевич с мужем Артуром, как и в прошлом выпуске. Воспользовавшись правом обмена, супруги решили поменяться кейсом с Евгенией и Дмитрием, чтобы заполучить «черную метку» и передать ее своим соперникам. Анна заметила, что за завтраком Искандарова вела себя подозрительно весело, что навело ее на правильные мысли. Однако замысел провалился — черную метку они так и не получили. Следующим этапом стало индивидуальное испытание. Путем жеребьевки была выбрана Ассоль Степанова. Ее привели в пустой номер с загадочным меню. Девушка сначала подумала, что нужно сделать заказ, затем решила, что это шифр. Она даже попыталась взломать дверь в соседний номер. В итоге Ассоль заметила выделенные красные буквы и поняла, что бонус спрятан на ресепшене — и получила бонус. На следующий день участников привезли к небоскребу, где их ждал главный конкурс выпуска. Каждой паре предстояло простоять на одной ноге на узком столбике, удерживая между ладонями диск весом два килограмма. Благодаря своему бонусу Ассоль и Александр получили право вернуться на столбик один раз в случае падения. И вновь победу одержали Хилькевич и Мартиросян. Это дало им право менять чемоданы последними и выбрать, кто начнет обмен. Анна выбрала супругов Селивановых, что стало концом их дружбы на проекте. Финальная церемония— кто покинул проект «Большой куш. Бангкок» Перед началом церемонии обмена Хилькевич обсудила тактику с Тимуром Родригезом и Александром Степановым. Она поставила цель получить деньги и избавиться от «черной метки», передав ее тому, кому не доверяет. Обмен начался с того, что Владимир Селиванов обменялся кейсами с Джиганом. Наталья с Айзой решили не менять чемоданы, как и Дзю с Лебедевым. Джиган, в свою очередь, вернул свой кейс Селивановым. Цой и Луговая также отказались от обмена. Кирилл с Василием вернули чемодан с деньгами Марии и Анжелике. Тимур Родригез поменял кейсы с Айзой, Евгения с Дмитрием вновь пропустили ход. Тогда Мария и Анжелика внезапно решили поменяться с Селивановыми, что вызвало подозрения: не подкинули ли они им черную метку? Однако Александр Степанов сразу выменял чемодан у Селивановых, по сути забрав у них деньги. Хилькевич завершила обмен, отдав свой кейс с «черной меткой» Марии и Анжелике. В итоге Кравченко и Стубайло покинули шоу. Для них такой поворот оказался настоящим ударом в спину. Узнав о подставе и о том, что пришло время покидать проект, Мария Кравченко не смогла сдержать слез. Уходя звезда дала понять, что больше в реалити шоу не появится.
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