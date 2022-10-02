Молодая жена Петросяна ответила на слухи об отъезде из России

Жена Петросяна Брухунова не собирается покидать Россию

02 октября 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Брухунова подчеркнула, что в России находится ее семья и друзья Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не уезжает и не собирается уезжать из России. Об этом заявила сама Брухунова. «Я хочу первый и последний раз ответить на ваши бесконечные сообщения в директ: Таня, Вы уезжаете из России? Нет! Нет! И нет! Никуда я не уеду», — написала Брухунова в своем telegram-канале. «Здесь моя семья и друзья, могила моего отца (я уже не говорю о бабушках и дедушках), любимая работа. В России живет моя душа», — объяснила супруга юмориста свое решение. Ранее певица Алла Пугачева покинула Россию во второй раз. Без обратного билета в сопровождении детей Пугачева улетела в Израиль. Летом СМИ писали, что Татьяна Брухунова якобы уехала из России в неизвестном направлении вместе с сыном Ваганом, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не уезжает и не собирается уезжать из России. Об этом заявила сама Брухунова. «Я хочу первый и последний раз ответить на ваши бесконечные сообщения в директ: Таня, Вы уезжаете из России? Нет! Нет! И нет! Никуда я не уеду», — написала Брухунова в своем telegram-канале. «Здесь моя семья и друзья, могила моего отца (я уже не говорю о бабушках и дедушках), любимая работа. В России живет моя душа», — объяснила супруга юмориста свое решение. Ранее певица Алла Пугачева покинула Россию во второй раз. Без обратного билета в сопровождении детей Пугачева улетела в Израиль. Летом СМИ писали, что Татьяна Брухунова якобы уехала из России в неизвестном направлении вместе с сыном Ваганом, напоминает «Федеральное агентство новостей».