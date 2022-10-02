Молодая жена Петросяна ответила на слухи об отъезде из России

Жена Петросяна Брухунова не собирается покидать Россию
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Брухунова подчеркнула, что в России находится ее семья и друзья Фото:

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не уезжает и не собирается уезжать из России. Об этом заявила сама Брухунова.

«Я хочу первый и последний раз ответить на ваши бесконечные сообщения в директ: Таня, Вы уезжаете из России? Нет! Нет! И нет! Никуда я не уеду», — написала Брухунова в своем telegram-канале. «Здесь моя семья и друзья, могила моего отца (я уже не говорю о бабушках и дедушках), любимая работа. В России живет моя душа», — объяснила супруга юмориста свое решение.

Ранее певица Алла Пугачева покинула Россию во второй раз. Без обратного билета в сопровождении детей Пугачева улетела в Израиль. Летом СМИ писали, что Татьяна Брухунова якобы уехала из России в неизвестном направлении вместе с сыном Ваганом, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не уезжает и не собирается уезжать из России. Об этом заявила сама Брухунова. «Я хочу первый и последний раз ответить на ваши бесконечные сообщения в директ: Таня, Вы уезжаете из России? Нет! Нет! И нет! Никуда я не уеду», — написала Брухунова в своем telegram-канале. «Здесь моя семья и друзья, могила моего отца (я уже не говорю о бабушках и дедушках), любимая работа. В России живет моя душа», — объяснила супруга юмориста свое решение. Ранее певица Алла Пугачева покинула Россию во второй раз. Без обратного билета в сопровождении детей Пугачева улетела в Израиль. Летом СМИ писали, что Татьяна Брухунова якобы уехала из России в неизвестном направлении вместе с сыном Ваганом, напоминает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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