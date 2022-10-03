МИД Чехии и Франции вызвали российских послов

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Интервью с Сергеем Тушиным. Екатеринбург, чиновник, бизнесмен, офисные работники, разговаривает по телефону, дипломат
Западные страны продолжают выражать протест присоединению новых территорий к РФ Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Министр Иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал российского посла из-за присоединения новых территорий к РФ. Аналогичное заявление сделало МИД Франции.

«В связи с вопиющими нарушениями международного права я решил вызвать российского посла. Через заместителя мы ясно дали понять, что не потерпим присоединения территории [ЛДНР, Запорожья и Херсонской области]», — написал Ян Липавский в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ).

Также послы были вызваны в МИД Австрии и Италии. Литва решила выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.

Ранее Госдума приняла законы о вхождении в состав России новых субъектов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией.

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Министр Иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал российского посла из-за присоединения новых территорий к РФ. Аналогичное заявление сделало МИД Франции. «В связи с вопиющими нарушениями международного права я решил вызвать российского посла. Через заместителя мы ясно дали понять, что не потерпим присоединения территории [ЛДНР, Запорожья и Херсонской области]», — написал Ян Липавский в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ). Также послы были вызваны в МИД Австрии и Италии. Литва решила выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Ранее Госдума приняла законы о вхождении в состав России новых субъектов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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