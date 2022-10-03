МИД Чехии и Франции вызвали российских послов

Министр Иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал российского посла из-за присоединения новых территорий к РФ. Аналогичное заявление сделало МИД Франции.
«В связи с вопиющими нарушениями международного права я решил вызвать российского посла. Через заместителя мы ясно дали понять, что не потерпим присоединения территории [ЛДНР, Запорожья и Херсонской области]», — написал Ян Липавский в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ).
Также послы были вызваны в МИД Австрии и Италии. Литва решила выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.
Ранее Госдума приняла законы о вхождении в состав России новых субъектов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией.
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Министр Иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал российского посла из-за присоединения новых территорий к РФ. Аналогичное заявление сделало МИД Франции. «В связи с вопиющими нарушениями международного права я решил вызвать российского посла. Через заместителя мы ясно дали понять, что не потерпим присоединения территории [ЛДНР, Запорожья и Херсонской области]», — написал Ян Липавский в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ). Также послы были вызваны в МИД Австрии и Италии. Литва решила выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Ранее Госдума приняла законы о вхождении в состав России новых субъектов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией.