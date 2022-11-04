Путин увеличил возраст пребывания на госслужбе

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении допустимого возраста пребывания на госслужбе до 70 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
«Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории „руководителя“ высшей службы должностей гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)», — сообщается тексте закона. Путин подписал его 4 ноября.
Нововведения коснутся руководителей в федеральных ведомствах, которые подчинены правительству. Отмечается, что это не коснется тех, кто замещает должности гражданской службы, назначением и освобождением от которых занимается президент РФ.
Ранее госслужащие могли работать до 65 лет, передает деловое издание «Взгляд». Увеличение возраста позволит сохранить на госслужбе высококвалифицированных специалистов.
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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении допустимого возраста пребывания на госслужбе до 70 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации «Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории „руководителя“ высшей службы должностей гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)», — сообщается тексте закона. Путин подписал его 4 ноября. Нововведения коснутся руководителей в федеральных ведомствах, которые подчинены правительству. Отмечается, что это не коснется тех, кто замещает должности гражданской службы, назначением и освобождением от которых занимается президент РФ. Ранее госслужащие могли работать до 65 лет, передает деловое издание «Взгляд». Увеличение возраста позволит сохранить на госслужбе высококвалифицированных специалистов.