Путин увеличил возраст пребывания на госслужбе

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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, приказ, шариковая ручка
Теперь госслужащие могут работать на пять лет дольше Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении допустимого возраста пребывания на госслужбе до 70 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

«Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории „руководителя“ высшей службы должностей гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)», — сообщается тексте закона. Путин подписал его 4 ноября.

Нововведения коснутся руководителей в федеральных ведомствах, которые подчинены правительству. Отмечается, что это не коснется тех, кто замещает должности гражданской службы, назначением и освобождением от которых занимается президент РФ.

Ранее госслужащие могли работать до 65 лет, передает деловое издание «Взгляд». Увеличение возраста позволит сохранить на госслужбе высококвалифицированных специалистов.

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении допустимого возраста пребывания на госслужбе до 70 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации «Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории „руководителя“ высшей службы должностей гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)», — сообщается тексте закона. Путин подписал его 4 ноября. Нововведения коснутся руководителей в федеральных ведомствах, которые подчинены правительству. Отмечается, что это не коснется тех, кто замещает должности гражданской службы, назначением и освобождением от которых занимается президент РФ. Ранее госслужащие могли работать до 65 лет, передает деловое издание «Взгляд». Увеличение возраста позволит сохранить на госслужбе высококвалифицированных специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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