Военкор Альшаева: ВСУ могут втянуть Беларусь в конфликт РФ и Украины

06 ноября 2022 в 09:14 Размер текста - 17 +

ВСУ могут спровоцировать Беларусь для достижения своих целей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут спровоцировать участие Беларуси в конфликте между Россией и Украиной. Таким мнением поделилась военный корреспондент Ирина Альшаева. «В перспективе имеет место вынужденное вовлечение Беларуси в российскую спецоперацию на Украине — вовсе не латентное», — сказала Альшаева в интервью «Ридусу». По ее мнению, ВСУ могут устроить провокацию в адрес республики, «выманивая» вооруженный ответ. «Ответ — и Беларусь автоматически становится участником военных действий», — объяснила военный корреспондент. Она также отметила, что без союзника в виде России республику ждет «какая угодно, только не мирная судьба». О том, что Беларусь может быть втянута в конфликт на Украине писал и The National Interest. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь участвует в нем тем, что «лечит россиян и украинцев». Россия и Беларусь также развернули совместную группировку войск на западных рубежах Союзного государства, сообщает «Взгляд». Лукашенко пояснил, что это сделано для того, чтобы «[Западом] не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам».

ВСУ могут спровоцировать участие Беларуси в конфликте между Россией и Украиной. Таким мнением поделилась военный корреспондент Ирина Альшаева. «В перспективе имеет место вынужденное вовлечение Беларуси в российскую спецоперацию на Украине — вовсе не латентное», — сказала Альшаева в интервью «Ридусу». По ее мнению, ВСУ могут устроить провокацию в адрес республики, «выманивая» вооруженный ответ. «Ответ — и Беларусь автоматически становится участником военных действий», — объяснила военный корреспондент. Она также отметила, что без союзника в виде России республику ждет «какая угодно, только не мирная судьба». О том, что Беларусь может быть втянута в конфликт на Украине писал и The National Interest. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь участвует в нем тем, что «лечит россиян и украинцев». Россия и Беларусь также развернули совместную группировку войск на западных рубежах Союзного государства, сообщает «Взгляд». Лукашенко пояснил, что это сделано для того, чтобы «[Западом] не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам».