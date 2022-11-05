05 ноября 2022

Военкор Альшаева: ВСУ могут втянуть Беларусь в конфликт РФ и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, беларусь, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
ВСУ могут спровоцировать Беларусь для достижения своих целей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ могут спровоцировать участие Беларуси в конфликте между Россией и Украиной. Таким мнением поделилась военный корреспондент Ирина Альшаева.

«В перспективе имеет место вынужденное вовлечение Беларуси в российскую спецоперацию на Украине — вовсе не латентное», — сказала Альшаева в интервью «Ридусу». По ее мнению, ВСУ могут устроить провокацию в адрес республики, «выманивая» вооруженный ответ. «Ответ — и Беларусь автоматически становится участником военных действий», — объяснила военный корреспондент. Она также отметила, что без союзника в виде России республику ждет «какая угодно, только не мирная судьба».

О том, что Беларусь может быть втянута в конфликт на Украине писал и The National Interest. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь участвует в нем тем, что «лечит россиян и украинцев». Россия и Беларусь также развернули совместную группировку войск на западных рубежах Союзного государства, сообщает «Взгляд». Лукашенко пояснил, что это сделано для того, чтобы «[Западом] не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам».

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ могут спровоцировать участие Беларуси в конфликте между Россией и Украиной. Таким мнением поделилась военный корреспондент Ирина Альшаева. «В перспективе имеет место вынужденное вовлечение Беларуси в российскую спецоперацию на Украине — вовсе не латентное», — сказала Альшаева в интервью «Ридусу». По ее мнению, ВСУ могут устроить провокацию в адрес республики, «выманивая» вооруженный ответ. «Ответ — и Беларусь автоматически становится участником военных действий», — объяснила военный корреспондент. Она также отметила, что без союзника в виде России республику ждет «какая угодно, только не мирная судьба». О том, что Беларусь может быть втянута в конфликт на Украине писал и The National Interest. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь участвует в нем тем, что «лечит россиян и украинцев». Россия и Беларусь также развернули совместную группировку войск на западных рубежах Союзного государства, сообщает «Взгляд». Лукашенко пояснил, что это сделано для того, чтобы «[Западом] не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...