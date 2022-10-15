The National Interest: в конфликт на Украине втянут новые страны

The National Interest: Белоруссия и Молдавия могут стать новым фронтом украинского конфликта

15 октября 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

В конфликте на Украине может появиться новый фронт, утверждает The National Interes Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белоруссия и Молдавия могут быть втянуты в конфликт на Украине, так как российская армия присутствует в Приднестровье, а власти Молдавии имеют проукраинскую и прозападную позицию. Об этом пишет американский журнал The National Interest. «Соседи Украины Белоруссия и Молдавия — наиболее вероятные кандидаты. Безусловно, у президента Александра Лукашенко есть основания для беспокойства, когда он думает об отправке белорусских войск на Украину. Но эскалация конфликта может заставить его пересмотреть позицию. У Молдавии также имеется связь с конфликтом на Украине, ведь российские войска размещены в Приднестровье, а Россия хочет отрезать Украину от Черного моря. Сделать это можно единственным способом: если российские войска в Херсоне через Одессу дойдут до Приднестровья и соединятся с находящимся там контингентом», — пишет The National Interest. Американский журнал отмечает, что молдавское правительство Майи Санду имеет жесткую проукраинскую и прозападную позицию, что увеличивает шансы страны быть втянутой в конфликт. Лукашенко, в свою очередь, все чаще заявляет, что Украина планирует нанесение ударов по территории Белоруссии, что незамедлительно повлечет за собой ответные действия. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что России не оставили шансов урегулировать конфликт мирным путем. По словам Путина, в Киеве сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ.

Белоруссия и Молдавия могут быть втянуты в конфликт на Украине, так как российская армия присутствует в Приднестровье, а власти Молдавии имеют проукраинскую и прозападную позицию. Об этом пишет американский журнал The National Interest. «Соседи Украины Белоруссия и Молдавия — наиболее вероятные кандидаты. Безусловно, у президента Александра Лукашенко есть основания для беспокойства, когда он думает об отправке белорусских войск на Украину. Но эскалация конфликта может заставить его пересмотреть позицию. У Молдавии также имеется связь с конфликтом на Украине, ведь российские войска размещены в Приднестровье, а Россия хочет отрезать Украину от Черного моря. Сделать это можно единственным способом: если российские войска в Херсоне через Одессу дойдут до Приднестровья и соединятся с находящимся там контингентом», — пишет The National Interest. Американский журнал отмечает, что молдавское правительство Майи Санду имеет жесткую проукраинскую и прозападную позицию, что увеличивает шансы страны быть втянутой в конфликт. Лукашенко, в свою очередь, все чаще заявляет, что Украина планирует нанесение ударов по территории Белоруссии, что незамедлительно повлечет за собой ответные действия. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что России не оставили шансов урегулировать конфликт мирным путем. По словам Путина, в Киеве сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ.