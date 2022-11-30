Медведев заявил об унижении Урсулы фон дер Ляйен, удалившей видео о потерях ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХХ съезд партии
Медведев назвал ЕС американским штатом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об унижении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, удалившей видео о потерях ВСУ. Медведев уверен, что ей «прилетело по голове» из Вашингтона.

«Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Выглядит крайне унизительно», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

По мнению Медведева, ЕС является штатом США и не принимает решения самостоятельно. Ранее фон дер Ляйен заявила о стотысячных потерях ВСУ. Однако после этот фрагмент удалили. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что такие данные может разглашать только главнокомандующий или глава государства.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об унижении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, удалившей видео о потерях ВСУ. Медведев уверен, что ей «прилетело по голове» из Вашингтона. «Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Выглядит крайне унизительно», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте». По мнению Медведева, ЕС является штатом США и не принимает решения самостоятельно. Ранее фон дер Ляйен заявила о стотысячных потерях ВСУ. Однако после этот фрагмент удалили. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что такие данные может разглашать только главнокомандующий или глава государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...