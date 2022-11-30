Медведев заявил об унижении Урсулы фон дер Ляйен, удалившей видео о потерях ВСУ

Медведев назвал ЕС американским штатом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об унижении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, удалившей видео о потерях ВСУ. Медведев уверен, что ей «прилетело по голове» из Вашингтона.
«Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Выглядит крайне унизительно», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
По мнению Медведева, ЕС является штатом США и не принимает решения самостоятельно. Ранее фон дер Ляйен заявила о стотысячных потерях ВСУ. Однако после этот фрагмент удалили. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что такие данные может разглашать только главнокомандующий или глава государства.