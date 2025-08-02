На Украине раскрыли коррупционную схему с БПЛА

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) выявили коррупционную схему при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. По данным САП, опубликованным в telegram-канале, госзаказы заключались по заведомо завышенным ценам, а до 30% от суммы контрактов возвращались участникам схемы в виде взяток.
По подозрению в причастности к преступлению задержаны четыре человека. Среди них — депутат от партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов, сообщил источник «Украинской правды». В деле также фигурируют военнослужащие Национальной гвардии и руководители военно-гражданских администраций. По словам главы МВД Игоря Клименко, задержанные нацгвардейцы отстранены от должностей, начато служебное расследование.
В НАБУ и САП подчеркнули, что операция стала возможной после вступления в силу закона, восстанавливающего независимость антикоррупционных органов. Документ был принят Верховной радой 31 июля и подписан президентом Владимиром Зеленским. Он вступил в силу 1 августа.
Ранее — 22 июля — парламент по инициативе Зеленского принял закон, ограничивший самостоятельность антикоррупционных ведомств. Это вызвало массовые протесты по всей стране и резкую критику со стороны западных партнеров Украины. Вскоре после этого Зеленский внес в Раду новый законопроект, возвращающий прежние полномочия НАБУ и САП. Президент пообещал незамедлительно уведомить об этом международных союзников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.