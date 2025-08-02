Украина направила миллионы долларов на дроны для ВСУ

Министерство обороны Украины выделило 8 миллиардов гривен (эквивалентно 191,8 млн долларов — прим. URA.RU) на обеспечение неотложных потребностей воинских подразделений, задействованных в реализации проекта «Линия дронов». Об этом рассказал глава оборонного ведомства Денис Шмыгаль.
«Во исполнение решения ставки верховного главнокомандующего Минобороны утвердило решение о перераспределении средств на нужды украинской армии: 8 млрд грн — на срочные нужды военных частей ВСУ, привлеченных к проекту „Линия дронов“», — сообщил Шмыгаль. Свое сообщение он опубликовал в личном telegram-канале.
Он отметил, что это даст возможность оперативно предоставить финансирование ряду подразделений, включая «Птицы Мадьяра», К2, «Рарог», «Ахиллес», «Немезис» и «Черный лес». Помимо этого, на обеспечение антидроновой защиты выделено 1 миллиард гривен, что равняется 23,9 млн долларов.
Ранее стало известно, что с начала 2025 года руководство данным проектом перейдет к командующему Сухопутными войсками ВСУ Михаилу Драпатому. Основная цель инициативы заключается в формировании многоуровневой системы противодействия с применением беспилотных летательных аппаратов, которая будет разбита на сектора в зависимости от дистанции: 5–10 км, 10–15 км, 15–20 км и 20–50 км. Для каждого из этих секторов предусмотрено выполнение специализированных задач, а разведывательные подразделения будут осуществлять целеуказание для ударных дронов. Наибольшая интенсивность использования беспилотников ожидается в зоне радиусом до пяти километров.
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