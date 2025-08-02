Житель Чувашии погиб, борясь с плесенью

В селе Чурачики Чувашской Республики погиб мужчина, борясь с плесенью в подвале гаража. Еще шесть человек получили различные травмы. Об этом рассказали в региональном СК.
"Мужчина 1939 года рождения с целью дезинфекции подвала своего гаража от плесени и грибков с помощью дыма от шишек хвойных деревьев развел там огонь. В результате мужчина погиб от отравления продуктами горения. Также пострадали еще 6 человек", — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Пострадавшими числятся дочь и соседи погибшего, которые попытались спасти мужчину. Сейчас все они находятся в больнице в токсикологическом отделении. По данному факту следователи организовали проверку.
В конце июля в Астрахани частично обрушился многоквартирный дом. Здание признали аварийным еще в 2019 году. Жильцы жаловались на плачевное состояние дома. В частности,
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.