Житель Чувашии погиб, борясь с плесенью

СК по Чувашии: в Чурачиках погиб мужчина, еще шестеро пострадали из-за плесени
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Плесень находилась в подвале гаража
Плесень находилась в подвале гаража Фото:

В селе Чурачики Чувашской Республики погиб мужчина, борясь с плесенью в подвале гаража. Еще шесть человек получили различные травмы. Об этом рассказали в региональном СК.

"Мужчина 1939 года рождения с целью дезинфекции подвала своего гаража от плесени и грибков с помощью дыма от шишек хвойных деревьев развел там огонь. В результате мужчина погиб от отравления продуктами горения. Также пострадали еще 6 человек", — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Пострадавшими числятся дочь и соседи погибшего, которые попытались спасти мужчину. Сейчас все они находятся в больнице в токсикологическом отделении. По данному факту следователи организовали проверку.

В конце июля в Астрахани частично обрушился многоквартирный дом. Здание признали аварийным еще в 2019 году. Жильцы жаловались на плачевное состояние дома. В частности, 

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В селе Чурачики Чувашской Республики погиб мужчина, борясь с плесенью в подвале гаража. Еще шесть человек получили различные травмы. Об этом рассказали в региональном СК. "Мужчина 1939 года рождения с целью дезинфекции подвала своего гаража от плесени и грибков с помощью дыма от шишек хвойных деревьев развел там огонь. В результате мужчина погиб от отравления продуктами горения. Также пострадали еще 6 человек", — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Пострадавшими числятся дочь и соседи погибшего, которые попытались спасти мужчину. Сейчас все они находятся в больнице в токсикологическом отделении. По данному факту следователи организовали проверку. В конце июля в Астрахани частично обрушился многоквартирный дом. Здание признали аварийным еще в 2019 году. Жильцы жаловались на плачевное состояние дома. В частности, 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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