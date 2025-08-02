Врач поставил точку в споре о купании в фонтане

Купание в городских фонтанах может привести к заражению опасными инфекциями, так как через в воду легко попадают болезнетворные бактерии и вирусы. Об этом сообщила врач-инфекционист Татьяна Ковалева из «СМ-Клиники».
«Вода для фонтанов циркулирует по замкнутому кругу, и в нее легко попадают болезнетворные бактерии и вирусы. Массовые купания в таком „бульоне“ могут привести к передаче возбудителей кишечных инфекций», — пояснила Ковалева. Ее слова приводит издание Mail.ru.
По словам врача, через воду из фонтана можно заразиться кишечными инфекциями, вирусами гепатита А и Е, а также паразитарными заболеваниями, такими как лямблиоз и амебиаз. Особенно уязвимы дети младшего возраста: у них заболевание обычно начинается с температуры, рвоты и диареи. Инкубационный период при кишечных инфекциях может составлять от нескольких часов до нескольких дней, при вирусных гепатитах — до нескольких недель.
Ранее врачи уже напоминали о необходимости выбирать для купания только разрешенные места и соблюдать правила безопасности у воды, чтобы снизить риск заражения инфекциями. По данным специалистов, купание в несанкционированных водоемах, особенно рядом со свалками, предприятиями или скоплениями водоплавающих птиц, также может привести к развитию опасных заболеваний, включая кишечные инфекции и гепатит.
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