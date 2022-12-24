МИД Армении оправдался из-за отказа от встречи с Лавровым

Мирзоян: МИД Армении заблаговременно передал РФ просьбу отложить встречу

25 декабря 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

В МИД Армении заявили, что заблаговременно передали РФ просьбу отложить трехстороннюю встречу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Армянский МИД по дипломатическим каналам заранее передал России просьбу отложить встречу с Азербайджаном по мирному договору, во встрече должен был участвовать и глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом заявил руководитель армянского дипведомства Арарат Мирзоян. «Просьба армянской стороны отложить запланированную в Москве встречу между мной и министрами иностранных дел России и Азербайджана была направлена МИД Армении и посольством Армении в России как представителям центрального аппарата МИД РФ, так и посольству Российской Федерации в Армении», — сказал Мирзоян в беседе с радио «Свобода» (признан в России СМИ-иноагентом). По его словам, причиной стал гуманитарный кризис, вызванный, по версии Армении, незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора. Ранее Армения отказалась от трехсторонней встречи по мирному договору с Азербайджаном, которую планировалось провести 23 декабря в Москве, передает «Национальная служба новостей». Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что метод, который выбрали делегаты из Еревана, отказавшиеся принимать участие в переговорах, «вызывает вопросы», сообщает «Царьград». * — Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Армянский МИД по дипломатическим каналам заранее передал России просьбу отложить встречу с Азербайджаном по мирному договору, во встрече должен был участвовать и глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом заявил руководитель армянского дипведомства Арарат Мирзоян. «Просьба армянской стороны отложить запланированную в Москве встречу между мной и министрами иностранных дел России и Азербайджана была направлена МИД Армении и посольством Армении в России как представителям центрального аппарата МИД РФ, так и посольству Российской Федерации в Армении», — сказал Мирзоян в беседе с радио «Свобода» (признан в России СМИ-иноагентом). По его словам, причиной стал гуманитарный кризис, вызванный, по версии Армении, незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора. Ранее Армения отказалась от трехсторонней встречи по мирному договору с Азербайджаном, которую планировалось провести 23 декабря в Москве, передает «Национальная служба новостей». Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что метод, который выбрали делегаты из Еревана, отказавшиеся принимать участие в переговорах, «вызывает вопросы», сообщает «Царьград». * — Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента