Медведев конкретизировал, с кем борется Россия на Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия на Украине борется с киевским режимом. По его мнению, переговоры в нынешним руководством Украины абсолютно бессмысленны.
«Мы боремся не с украинским народом, а с засевшей в Киеве нацистской сволочью, захватившей власть в результате государственного переворота. […] Любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году», — написал Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».
Ранее Дмитрий Медведев назвал законные цели в спецоперации на Украине — это войска противника, а также любая его техника. Он подчеркнул, что участие в российско-украинском конфликте принимает и НАТО, хоть ее страны «в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией».
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия на Украине борется с киевским режимом. По его мнению, переговоры в нынешним руководством Украины абсолютно бессмысленны. «Мы боремся не с украинским народом, а с засевшей в Киеве нацистской сволочью, захватившей власть в результате государственного переворота. […] Любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году», — написал Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты». Ранее Дмитрий Медведев назвал законные цели в спецоперации на Украине — это войска противника, а также любая его техника. Он подчеркнул, что участие в российско-украинском конфликте принимает и НАТО, хоть ее страны «в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией».