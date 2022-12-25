Медведев конкретизировал, с кем борется Россия на Украине

Дмитрий Медведев: Россия борется с киевским режимом, а не с украинским народом

26 декабря 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

Медведев подчеркнул, что Россия не борется с украинским народом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия на Украине борется с киевским режимом. По его мнению, переговоры в нынешним руководством Украины абсолютно бессмысленны. «Мы боремся не с украинским народом, а с засевшей в Киеве нацистской сволочью, захватившей власть в результате государственного переворота. […] Любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году», — написал Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты». Ранее Дмитрий Медведев назвал законные цели в спецоперации на Украине — это войска противника, а также любая его техника. Он подчеркнул, что участие в российско-украинском конфликте принимает и НАТО, хоть ее страны «в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией».

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия на Украине борется с киевским режимом. По его мнению, переговоры в нынешним руководством Украины абсолютно бессмысленны. «Мы боремся не с украинским народом, а с засевшей в Киеве нацистской сволочью, захватившей власть в результате государственного переворота. […] Любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году», — написал Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты». Ранее Дмитрий Медведев назвал законные цели в спецоперации на Украине — это войска противника, а также любая его техника. Он подчеркнул, что участие в российско-украинском конфликте принимает и НАТО, хоть ее страны «в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией».