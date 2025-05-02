Явлинский: США тайно сорвали экономические реформы в 1990-х

США в 1991 году тайно сорвали экономические реформы в СССР, опасаясь, что эти преобразования приведут к усилению страны. Об этом сообщил российский экономист и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, ссылаясь на рассекреченные документы Совета национальной безопасности США.
«На секретном совещании члены Совбеза США договаривались, что программу нельзя допускать, потому что она приведет к подъему Советского Союза на ноги — он будет жить лучше, а им это невыгодно», — заявил Явлинский в интервью ТАСС. Он также отметил, что на заседании Совета нацбезопасности США обсуждалась его программа экономических реформ, которая, по мнению Вашингтона, была лучше, чем у экс-главы Службы внешней разведки Евгения Примакова. Тогда американское руководство и приняло меры по недопущению поддержки советской программы реформ со стороны международного сообщества и стран G7.
В 1990-е Явлинский предлагал заключить экономический договор между республиками СССР по типу Евросоюза (общая валюта и т.п.). Бывший Президент СССР Михаил Горбачев заинтересовался проектом, и на саммите G7 в Лондоне в июле 1991 года рассчитывал получить кредиты на его реализацию. Явлинский представил эту программу также экс-президенту США Джорджу Бушу. Вернувшись из Вашингтона, он провел сложные переговоры с первым президентом России Борисом Ельциным и Горбачевым, но последний на саммит G7 в итоге взял программы Примакова, российского экономиста Абела Аганбегяна и бывшего зампреда Совета Министров СССР Леонида Абалкина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.