Жители Одессы несут цветы к мемориалу полусотне погибшим 11 лет назад в Доме профсоюзов

Жители Одессы почтили память жертв трагедии 2 мая 2014 года, когда в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Об этом сообщают российские СМИ.
«Жители Донецка, активисты и очевидцы тех событий пришли к мемориалу в столице ДНР, чтобы возложить цветы и почтить память погибших», — пишет «Комсомольская правда». Отмечается, что среди возложивших цветы присутствуют бывшие одесситы и участники подполья, переехавшие в Донецк.
Ровно 11 лет назад, 2 мая 2014 года, на Куликовом поле в Одессе радикальные украинские активисты сожгли палаточный городок сторонников федерализации. Люди попытались укрыться в здании Дома профсоюзов, однако радикалы окружили здание и подожгли его. Официальные данные свидетельствуют о 48 погибших и более 200 пострадавших в результате трагедии.
За прошедшие года виновные в трагедии так и не понесли наказания. Более того, некоторые из пострадавших оказались на скамье подсудимых. В городе продолжают ежегодно вспоминать жертв событий 2 мая, несмотря на официальные запреты на проведение массовых мероприятий.
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