The Financial Times раскрыла необычную причину вражды Орбана и Зеленского

The Financial Times: вражда Орбана и Зеленского связана с законом об образовании на Украине

01 января 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Дипломатические отношения между Зеленским и Орбаном тяжелые из-за закона об образовании, сообщает Financial Times Фото: официальный сайт президента РФ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «враждует» с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за закона Киева об образовании. В нем отменялось обучение для национальных меньшинств на Украине. Об этом сообщает международная газета The Financial Times. «Запрет Киева на образование на языках меньшинств, в основном нацеленный на русскоязычных, затронул более 100 школ для этнических венгров на западе Украины. Будапешт заблокировал амбиции Украины по сближению с НАТО, потребовав восстановить эти права», — говорится в материале. В нем также сказано, что из-за нового закона Венгрия выступила против приглашения на ноябрьскую встречу министров иностранных дел НАТО представителя от Украины. В 2017 году Зеленский подписал закон об образовании. Он предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств. После этого Венгрия осудила этот закон, отправив жалобу в ООН и ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). В 2021 году было отменено предложение Будапешта сделать венгерский язык на Украине региональным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «враждует» с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за закона Киева об образовании. В нем отменялось обучение для национальных меньшинств на Украине. Об этом сообщает международная газета The Financial Times. «Запрет Киева на образование на языках меньшинств, в основном нацеленный на русскоязычных, затронул более 100 школ для этнических венгров на западе Украины. Будапешт заблокировал амбиции Украины по сближению с НАТО, потребовав восстановить эти права», — говорится в материале. В нем также сказано, что из-за нового закона Венгрия выступила против приглашения на ноябрьскую встречу министров иностранных дел НАТО представителя от Украины. В 2017 году Зеленский подписал закон об образовании. Он предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств. После этого Венгрия осудила этот закон, отправив жалобу в ООН и ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). В 2021 году было отменено предложение Будапешта сделать венгерский язык на Украине региональным.