В ДНР озвучили число погибших гражданских с начала СВО

В ДНР заявили, что с февраля погибли 4405 мирных жителей

03 января 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Всего 4405 гражданских лиц погибло в ДНР с февраля 2022 года Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С февраля 2022 года из-за обстрелов ВСУ погибло 4405 гражданских. Об этом рассказали в совместный центр контроля и координации (СЦКК) в ДНР. «Всего: 4405 гражданских лиц, в том числе детей — 132», — сообщается в telegram-канале СЦКК ДНР. Там добавили, что число раненых составило 3983 человека, среди них 249 детей. Всего украинской армией было выпущено более 93 тысяч боеприпасов. Из них 165 выпущенных ракет принадлежат РСЗО «Himars». С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. По словам президента России Владимира Путина она необходима для защиты республик Донбасса.

С февраля 2022 года из-за обстрелов ВСУ погибло 4405 гражданских. Об этом рассказали в совместный центр контроля и координации (СЦКК) в ДНР. «Всего: 4405 гражданских лиц, в том числе детей — 132», — сообщается в telegram-канале СЦКК ДНР. Там добавили, что число раненых составило 3983 человека, среди них 249 детей. Всего украинской армией было выпущено более 93 тысяч боеприпасов. Из них 165 выпущенных ракет принадлежат РСЗО «Himars». С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. По словам президента России Владимира Путина она необходима для защиты республик Донбасса.