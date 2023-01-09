Минобороны РФ предложило повысить оклады военных

Минобороны России предложило повысить оклады российских военных на 10,5%. Подготовленный ведомством проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
«Повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 г. в размере 1,105 раза (или 10,5% — прим. URA.RU)», — говорится в информации о проекте Минобороны, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сам проект ведомства, однако, недоступен для прочтения.
В последний раз оклады военнослужащим и силовикам повышали в октябре. Тогда их подняли на 4%
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Минобороны России предложило повысить оклады российских военных на 10,5%. Подготовленный ведомством проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов «Повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 г. в размере 1,105 раза (или 10,5% — прим. URA.RU)», — говорится в информации о проекте Минобороны, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сам проект ведомства, однако, недоступен для прочтения. В последний раз оклады военнослужащим и силовикам повышали в октябре. Тогда их подняли на 4%