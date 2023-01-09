Минобороны РФ предложило повысить оклады военных 09 января 2023 в 17:55 Размер текста - 17 + Минобороны подготовило проект о повышении оклада военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минобороны России предложило повысить оклады российских военных на 10,5%. Подготовленный ведомством проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов «Повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 г. в размере 1,105 раза (или 10,5% — прим. URA.RU)», — говорится в информации о проекте Минобороны, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сам проект ведомства, однако, недоступен для прочтения. В последний раз оклады военнослужащим и силовикам повышали в октябре. Тогда их подняли на 4% Минобороны России предложило повысить оклады российских военных на 10,5%. Подготовленный ведомством проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов «Повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 г. в размере 1,105 раза (или 10,5% — прим. URA.RU)», — говорится в информации о проекте Минобороны, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сам проект ведомства, однако, недоступен для прочтения. В последний раз оклады военнослужащим и силовикам повышали в октябре. Тогда их подняли на 4% {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям