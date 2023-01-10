Военный аналитик Калмыков раскрыл планы США по замене Германии на мировой арене

США планируют, чтобы Польша заняла место Германии на мировой арене. Об этом сообщил в беседе с URA.RU эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник в запасе Павел Калмыков.
«На место Германии планируется Польша. США уничтожают экономику Германии путем подрывов газопроводов и выводы немецкой промышленности в Америку», — сказал Павел Калмыков.
По его словам, Польша усиливается в военном плане. «Власти открыто говорят об увеличении численности своей армии, достаточно почитать заявление их политиков. Польские кадровые офицеры и солдаты уже воюют на Украине. Однако конфликт с Польшей будет означать конфликт с блоком НАТО. Пойдут ли на это западные страны — вопрос открытый», — добавил эксперт.
Ранее власти Польши обратились с просьбой к Конгрессу США оказать содействие в получении от Германии репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Они требуют 6,2 трлн злотых, то есть около 1,3-1,5 трлн долларов.
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