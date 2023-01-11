В Польше заподозрили Дуду в желании вернуть Львов

Пользователей Twitter оскорбились из-за визита Дуды к Зеленскому

11 января 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Польша хочет вернут Львов, заявил пользователь Twitter Антон Кардашов / АГН Москва новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В январе президент Украины Владимир Зеленский и лидер Украины Анджея Дуды встретилиись во Львове. Пользователи Twitter заявили, что таким образом Дуда хочет вернут Львов. «Вы договорились? Львов возвращается к законному владельцу?» — высказался kalamanavardze. Другой пользователь отметил неподходящую дату для встречи. «Приехали бы на прошлой неделе, успели бы на чествования Бандеры», — написал он. «Встреча комиков стран Бермудского треугольника», — заявил читатель. Идею с треугольниками похватил и другой пользователь. «Жду инициативы президента о созыве Подкарпатского треугольника», — заявил он. Он отметил, что территории Польши должны вернутся к этой стране. «Вы ему там напомнили, что они до сих пор существуют благодаря Польше? Мы помогаем, а они разыгрывают культ Бандеры, ненавижу эту политику, мы им все даем, а они плюют в лицо», — высказался другой пользователь. В январе Зеленский и Дуда встретились во Львове. Офис президента Украины Владимира Зеленского передает, что на встрече обсуждалось обеспечение безопасности на северо-западных регионов Украины.

В январе президент Украины Владимир Зеленский и лидер Украины Анджея Дуды встретилиись во Львове. Пользователи Twitter заявили, что таким образом Дуда хочет вернут Львов. «Вы договорились? Львов возвращается к законному владельцу?» — высказался kalamanavardze. Другой пользователь отметил неподходящую дату для встречи. «Приехали бы на прошлой неделе, успели бы на чествования Бандеры», — написал он. «Встреча комиков стран Бермудского треугольника», — заявил читатель. Идею с треугольниками похватил и другой пользователь. «Жду инициативы президента о созыве Подкарпатского треугольника», — заявил он. Он отметил, что территории Польши должны вернутся к этой стране. «Вы ему там напомнили, что они до сих пор существуют благодаря Польше? Мы помогаем, а они разыгрывают культ Бандеры, ненавижу эту политику, мы им все даем, а они плюют в лицо», — высказался другой пользователь. В январе Зеленский и Дуда встретились во Львове. Офис президента Украины Владимира Зеленского передает, что на встрече обсуждалось обеспечение безопасности на северо-западных регионов Украины.