Посол ЮАР ответил на вопрос об угрозе санкций США за сотрудничество с Россией

Посол ЮАР заявил, что Запад не может указывать стране, как взаимодействовать с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Посол отметил, что Запад не должен указывать, как поступать Фото:

Власти ЮАР открыты к сотрудничеству с Россией и не опасаются санкций со стороны США или Евросоюза. Об этом URA.RU заявил посол ЮАР в РФ и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука.

«Нет, моя страна не опасается санкций или давления из-за российских инвестиций или сотрудничества с Россией. Никто не может указывать нам, как поступать. Мы очень ясно обозначили свою позицию в ООН», — сказал посол, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU на полях Инвестиционной конференции «Африканский путь» в Москве, посвященной выходу на африканский рынок частных инвесторов и компаний из РФ.

Южноафриканская Республика жила под санкциями стран Запада и ООН почти 30 лет из-за апартеида, начиная с 1960 до 1990-е годы. Тем не менее, ограничения против ЮАР не помешали стране торговать углем, золотом и другими товарами с западными странами. В 2022 году власти ЮАР наряду с многими другими странами Африки отказались присоединяться к режиму санкций против России.

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Власти ЮАР открыты к сотрудничеству с Россией и не опасаются санкций со стороны США или Евросоюза. Об этом URA.RU заявил посол ЮАР в РФ и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука. «Нет, моя страна не опасается санкций или давления из-за российских инвестиций или сотрудничества с Россией. Никто не может указывать нам, как поступать. Мы очень ясно обозначили свою позицию в ООН», — сказал посол, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU на полях Инвестиционной конференции «Африканский путь» в Москве, посвященной выходу на африканский рынок частных инвесторов и компаний из РФ. Южноафриканская Республика жила под санкциями стран Запада и ООН почти 30 лет из-за апартеида, начиная с 1960 до 1990-е годы. Тем не менее, ограничения против ЮАР не помешали стране торговать углем, золотом и другими товарами с западными странами. В 2022 году власти ЮАР наряду с многими другими странами Африки отказались присоединяться к режиму санкций против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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