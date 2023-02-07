Mash: в Химках 11-летняя девочка нанесла порядка 50 ножевых ранений однокласснице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты пассажирская авиация. , вертолет, ми 8
Пострадавшую в ходе поножовщины в химкинском лицее доставят на вертолете в люберецкую больницу Фото:

Пятиклассница, пострадавшая от нападения сверстницы в Химках, получила 26 ножевых порезов и около 20 глубоких ран на теле. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Во время конфликта обидчица нанесла 26 ножевых порезов на лице и порядка 20 глубоких ран на теле своей однокласснице, сообщает Mash. В результате ранений школьница потеряла много крови, медики оценивают ее состояние как тяжелое. Уточняется, что в ближайшее время ее на вертолете доставят в люберецкую больницу.

Конфликт между 11-летними девочками произошел утром. Пятиклассница изрезала одноклассницу кухонным ножом в туалете лицея №10. Химкинская городская прокуратура начала проверку.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пятиклассница, пострадавшая от нападения сверстницы в Химках, получила 26 ножевых порезов и около 20 глубоких ран на теле. Об этом пишет telegram-канал Mash. Во время конфликта обидчица нанесла 26 ножевых порезов на лице и порядка 20 глубоких ран на теле своей однокласснице, сообщает Mash. В результате ранений школьница потеряла много крови, медики оценивают ее состояние как тяжелое. Уточняется, что в ближайшее время ее на вертолете доставят в люберецкую больницу. Конфликт между 11-летними девочками произошел утром. Пятиклассница изрезала одноклассницу кухонным ножом в туалете лицея №10. Химкинская городская прокуратура начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...