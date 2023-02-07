Mash: в Химках 11-летняя девочка нанесла порядка 50 ножевых ранений однокласснице

Пятиклассница, пострадавшая от нападения сверстницы в Химках, получила 26 ножевых порезов и около 20 глубоких ран на теле. Об этом пишет telegram-канал Mash.
Во время конфликта обидчица нанесла 26 ножевых порезов на лице и порядка 20 глубоких ран на теле своей однокласснице, сообщает Mash. В результате ранений школьница потеряла много крови, медики оценивают ее состояние как тяжелое. Уточняется, что в ближайшее время ее на вертолете доставят в люберецкую больницу.
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Пятиклассница, пострадавшая от нападения сверстницы в Химках, получила 26 ножевых порезов и около 20 глубоких ран на теле. Об этом пишет telegram-канал Mash. Во время конфликта обидчица нанесла 26 ножевых порезов на лице и порядка 20 глубоких ран на теле своей однокласснице, сообщает Mash. В результате ранений школьница потеряла много крови, медики оценивают ее состояние как тяжелое. Уточняется, что в ближайшее время ее на вертолете доставят в люберецкую больницу. Конфликт между 11-летними девочками произошел утром. Пятиклассница изрезала одноклассницу кухонным ножом в туалете лицея №10. Химкинская городская прокуратура начала проверку.