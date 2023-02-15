Депутаты ЕП раскрыли содержание резолюции ГАА ООН против России

Депутаты Европейского парламента планируют в ходе пленарной сессии во Франции принять резолюцию в которой призовут к усилению антироссийских санкций. При этом будет предложено отправить Киеву истребители и ракетные системы.
В обнародованном на сайте Европарламента (ЕП) заключительном проекте документа указывается, что необходимо продолжить усиливать санкционную политику против России. Там отмечается, что после принятия 10-го санкционного пакета необходимо ввести ограничения на российский уран, алмазы, расширять персональные санкционные списки, запретить «Росатому» «деятельность и инвестиции на территории ЕС».
Вместе с тем депутаты призывают страны Евросоюза увеличивать военную поддержку Украины, а именно настаивают на рассмотрении вопроса о поставках военнослужащим Украины (ВСУ) «истребителей, вертолетов и необходимых ракетных систем». Одновременно ЕП считает важным «продлевать предоставленную украинским беженцам временную защиту в странах Евросоюза». Предложено «активнее проводить лечение и восстановление раненых украинских военных».
Ранее стало известно, что антироссийскую резолюцию планируют вынести в Генассамблее (ГА) ООН 24 февраля. В которой вновь призовут к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине». По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, у организации нет прав для создания спецтрибунала, передает «Национальная служба новостей».
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